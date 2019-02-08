Geçtiğimiz günlerde ani bir biçimde yayılan oyun, 10 milyon oyuncu barajını şimdiden aştı.

Apex: Legends, yayınlandığı ilk gün, 24 saat içerisinde 2.5 milyon tekil oyuncu sayısına ulaşarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştı. Geçen 72 saatin ardından, oyun 10 milyon oyuncu barajını da aştı.

Titanfall'ın yapımcısı ve Apex: Legends'ın da başındaki isim olan Vince Zampella, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Oyunu sizin de bizim kadar sevmenizi istiyorduk ama en mükemmel rüyalarımızda bile bu kadar büyük bir desteği ve pozitif geri dönüşleri göremezdik. Respawn'daki herkes adına bize verdiğiniz şans için teşekkürlerimi iletiyorum. Hikayemize tanık olduğunuz ve oyunumuzu oynadığınız için teşekkürler! Bu daha başlangıç; size sunacağımız çok ama çok şey var."

Overwatch gibi bir efsanenin dahi 10 milyon oyuncuya 3 haftada ulaştığını, PUBG'nin 10 milyona ancak 6 ayda vardığını düşünürsek ortadaki durumun ne kadar devasa bir başarı olduğunu görebiliriz. Bakalım bu başarı sürdürülebilir olacak mı.