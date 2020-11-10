Ortaokul Öğrencisinden Trafik Kazalarını Önleyebilecek Proje

TÜBİTAK'ın bir yarışması için proje geliştiren 13 Yaşındaki Cevdet Uysal, trafik kazalarını önleyebilecek bir proje geliştirdi. Uysal, projesi ile yarışmada üçüncü olmayı başardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde henüz 8. sınıf öğrencisi olan Cevdet Uysal, her yıl onlarca kez gerçekleşen bir trafik kazası türünü çözüm olarak geliştirdiği proje ile TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması'nda teknoloji ve tasarım kategorisinde 3. oldu.

Henüz 13 yaşında olan Cevdet Uysal, "Tehlikeye değil hayata kapı aç" adlı projesinde araçların dikiz aynaları için yeni nesil bir sensör teknolojisi ortaya koyuyor. Bu sensörler, park halindeki aracın yanından geçenleri algılayıp, kapılarının otomatik olarak kilitlenmesini sağlayarak araç içindekilerin akan trafikte kapıları açarak hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atmasını engelliyor.

Proje, hem can hem de mal kaybının önüne geçmeyi hedefliyor

Geliştirdiği proje ile can ve mal güvenliğini artırmayı hedeflediğini dile getiren Uysal, söz konusu sensör sisteminin 100 TL’nin altında bir maliyet ile araçlara takılabileceğini, böylece büyük bedeller ödemeden güvenliğin artırılabileceğini ifade ederken projesiyle ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Kapı koluna dokunulduğunda park sensörü bunu algılıyor ve yan aynalarda bulunan hareket ve mesafe sensörü sayesinde aracın arka kısmında 4 metre mesafede hareketli bir cismin olup olmadığını algılıyor ve kapı bu sayede kilitleniyor. Cihazın üstünde bulunan led ışıklar sayesinde arkada bir cisim yoksa yeşil yanıyor. Varsa kırmızı yanıyor.

Böylece bu projeyle trafikte can ve mal kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Projem hayata geçtiğinde gelecekte genellikle elektrik enerjili araçlar olacağı için hiçbir enerji kaybı yaşanmadan rahat bir şekilde can ve mal güvenliği artırılabilir.”

Henüz 13 yaşındaki Uysal’ın daha önce de çeşitli yarışmalara katıldığını ve ödüller aldığını ifade eden projenin danışman öğretmeni Tarık Olpak ise “Cevdet'in geliştirdiği projeyle araç içi ve dışı can ile mal güvenliğini artırarak trafik kazalarının bir nebze de olsa azalacağına inanıyorum. Her geçen gün gelişen akıllı ulaşım sistemleri gibi teknolojiler Cevdetler sayesinde bugün bulunduğumuz noktaya geldi.” şeklinde konuştu.