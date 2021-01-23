Birçok Kişiyi Dolandıran Siber Dolandırıcılık Çetesi

Bir Habertürk editörü olan Esra Boğazlıyan, daha önce birçok kişiyi dolandıran Nijerya merkezli bir çetenin kendisini de dolandırmaya çalıştığını aktardı. Boğazlıyan, yaptığı haber sonrasında BTK'nın harekete geçtiğini belirtti.

Sizlere daha önce birçok kez çeşitli dolandırıcılık haberleri aktarmıştık. Bu sefer bir dolandırıcılığın ortaya çıkışından bahsedeceğiz. Dolandırılmaya çalışılan ve bunu ortaya çıkaran kişi de Habertürk editörlerinden Esra Boğazlıyan.

Kendisini İncirlik Üssüne atanan Yüzbaşı Michael Butler olarak tanıtan bir kişinin satılığa çıkardığı bir kamera için kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Esra Boğazlıyan, kendisine gönderilen bir e-posta ile bunun dolandırıcılık girişimi olduğunun farkına vardığını belirtiyor.

Ortaya çıkan dolandırıcılık girişimi

Bank of America'dan gelen bir e-postada Yüzbaşı Butler'ın bankanın havuz hesabına kameranın ücretini ve kargo parasını yatırdığını, kameranın kargolanmasından sonra takip numarasının e-posta adresine girilmesini ve böylelikle paranın kendi hesabına aktarılacağını görünce bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu fark eden Habertürk editörü, başından geçen olayı şu şekilde anlatıyor:

"Ancak yaptığım kısa bir araştırmayla yüzlerce, belki de binlerce kişinin bu şekilde mağdur edildiğini gördüm. Kendisini Yüzbaşı Michael Butler olarak tanıtan kişiyle birkaç gün boyunca yaptığım yazışmada en dikkat çekici ayrıntılardan biri de sözde ABD askerinin özellikle bir kargo şirketinin ismini vermesi ve kamerayı mutlaka bu kargo şirketinden göndermemde ısrarcı olmasıydı.

Yaptığım araştırmada, e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve Nijeryalı oldukları bilinen bu çetenin dadandıkları kişilere hep aynı kargo şirketinin ismini verdiğini gördüm. Bu çete tarafından dolandırılan ya da dolandırılmaya çalışılan kişiler çeşitli forum sitelerinde yaşadıklarını anlatırken hep aynı şeye vurgu yapmış. Hepsinin hikâyesi aynı. Hepsini İncirlik’te görev yapan bir ABD askeri arıyor, kargoyu da hep aynı kargo şirketiyle istiyor. Başka bir kargo şirketini kullanmak isteyenler de hemen WhatsApp’tan engelleniyor"

Fark ettiği bu dolandırıcılık girişimini haberleştirmesi sonrasında BTK'nın kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Esra Boğazlıyan, sonrasında yaşananları şu şekilde aktardı:

"Dün sabah erken saatlerde BTK’da posta sektörüyle ilgilenen yetkililer aradı, yazımı okuduklarını ve bu konuyla hemen ilgilenmeye başladıklarını söylediler. Bahsi geçen kargo şirketinin adını sordular. Bu çetenin kargo şirketiyle ne gibi bir bağlantısı olduğunu araştırmaya başladıklarını ilettiler. Günün ilerleyen saatlerinde BTK yetkilileriyle tekrar tekrar konuştum. Şunu söylemeliyim ki BTK bu işi çok ciddiye aldı ve adı geçen kargo şirketiyle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapmaya başladı. 'Bu dolandırıcılık çetesi neden hep aynı kargo firmasıyla çalışıyor? Son birkaç yılda bu şirketten Nijerya’ya, İsveç’e gönderilen kargoların sayısında nasıl bir artış var?' gibi sorulara yanıt aranıyor. Araştırmanın kısa sürede sonuçlanacağını umuyorum. BTK yetkililerine de bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."