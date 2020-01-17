Marvel Sinematik Evreni tarafından çekilecek Örümcek Adam 3’ün çekimlerine bu yaz başlanacağı ortaya çıktı. Merakla beklenen filmin çekimlerinin bir kısmı serinin kötü adamına gönderme yaparcasına İzlanda’da yapılacak. MCU için favori ülkelerden biri olan İzlanda’nın hikayeye nasıl dahil olacağıysa merak konusu.

Yakın zamanda yayın hakları konusunda anlaşmaya varılan ve üçüncü filmiyle MCU’ya, yani bir nevi evine, geri dönen Örümcek Adam için bu senenin yaz aylarında çekime başlanacağı haberleri bir süredir dolaşıyordu. Tom Holland’ın Peter Parker rolüyle seyirci karşısına çıktığı serinin Eve Dönüş ve Evden Uzakta isimli ilk iki filminden sonra 3. filminde de rolü göğüsleyeceği yeni gelen bilgiler arasında yerini aldı. Mutlaka hatırlayanlarınız olacaktır, gelecek yeni filmin Marvel ve Sony arasında yapılan anlaşma sonucunda MCU’da kalacağını daha önce sizlere duyurmuştuk.

Yayınlanma tarihi Temmuz 2021 olarak söylenen MCU’nun Örümcek Adam 3’ü hakkında aslında şu an için çok fazla şey bilinmiyor. Önceki iki filmin yönetmeni Jon Watts’ın çekeceği filmde Ned Leeds ve Michelle ‘MJ’ Jones rollerinde görülen yıldız oyuncular Jacob Batalon ve Zendaya’nın geri döneceği söylentiler arasında olsa da henüz resmi olarak onaylanmış değil.

Üçüncü filmin Peter’ın gizli kimliğinin ortaya çıktığı sahnelerden etkilenerek başlayacağı ve hikayeleştirileceği de yine söylentiler arasında. Filmin sinemalarda gösterime girmesine bir buçuk yıldan daha fazla bir süre olduğunu göz önünde bulundurursak, yapımına dair birçok şeyin olumlu yönde değişebileceği ve ortaya çıkacak işin oldukça tatmin edici olacağı konusunda ise birçok sinemasever daha şimdiden hemfikir gibi.

Çekim için birçok yer kullanılacak

Çekimlerde kullanılacak yerler arasında Atlanta, New York ve Los Angeles’ın yanında İzlanda’nın da seçildiğinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Daha önce Thor: Karanlık Dünya filminde kullanılan İzlanda aslında MCU filmleri için oldukça tanıdık bir ülke gibi duruyor. Atlanta ve New York da Örümcek Adam 3 için çok da sürpriz değil çünkü Evden Uzakta filminin çekimlerinde iki bölge de yer almıştı.

İzlanda bölümünün filmdeki kötü karakterlerden biriyle bağlantılı olduğu da tahmin ediliyor. Sanıyoruz yazın başlayacak çekimlerden sonra servis edilen ilk set fotoğraflarından çok daha fazla bilgi edinilecektir. Gelecek son haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.