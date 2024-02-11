OSD, 2024'ün geride bıraktığımız ilk ayında üretimin ve ihracatın durumunu gösteren veriler paylaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ülkemizdeki otomobil üretiminde ne gibi değişikliklerin olduğunu görebileceğimiz verileri her ay ve her yıl paylaşıyor. Dalgalı bir süreçten geçmekte olan otomobil sektöründe ülkemizdeki üretim, birazdan göreceğiniz verilerin de gösterdiği üzere 2024’ün başlangıcında artış gördü.

İhracat tarafına baktığımızda ise veriler, bir düşüşü gözler önüne seriyor. Bu düşüşü sadece otomobil tarafında değil, traktör ve ticari araçların ihracatında da görüyoruz. Detaylara, OSD’nin 2024 Ocak verileri ışığında birlikte bakalım.

2023’ün ocak ayına göre toplam üretimde azalma var.

Yüzde 3’lük bu azalma neticesinde 2024’teki üretim, 108 bin 483 adet olarak gerçekleşti. Otomobil özelindeki verilere baktığımızda ise yüzde 5’lik bir gerileme var. Bu bağlamda adet sayısı 67 bin 59 adede kadar geldi. Toplam üretime traktörü de kattığımızda 112 bin 737 adetle bir artış görüyoruz.

Ticari tarafındaki üretim yüzde 1, ağır ticari grubundaki üretim ise yüzde 7’lik artış gördü. Bunu geçen yılın ocak ayıyla karşılaştırdığımızda ticari araç pazarının yüzde 13, ağır ticari araç pazarının yüzde 1, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 15’lik artış yaşadığını görüyoruz.

İhracat konusunda ise gerileme söz konusu.

2023 Ocak dönemine göre toplam otomotiv ihracatı yüzde 5, otomobil ihracatı ise yüzde 13 oranlarında geriledi. Adetlere baktığımızda ise toplam ihracatta 75 bin 106 sayısı bizi karşılarken otomobil özelinde bu sayının 44 bin 437 olduğunu görüyoruz. Yine 2024’ün ocak ayında pazar toplamı, geçen yılın ocak ayına nazaran yüzde 54 arttı ve 82 bin 416 adede ulaştı. Otomobil özelinde ise pazar, yüzde 72 genişleyerek 64 bin 41 adede ulaştı.

Sizin bu değerler hakkındaki düşünceleriniz neler?