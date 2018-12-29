OSIRIS-REx Ekibi, Bennu Asteroit'ini Nasıl Görüntülüyor?

Uzayda kaydedilmiş asteroit görüntülerinin aslında çekildikleri ilk anki gibi karşımıza çıkmadığını biliyor muydunuz? Harika netlikteki bu fotoğraflar, gerçekte bir dizi işlemden geçirilerek paylaşılıyor. Space.com'un OSIRIS-REx'in görüntüleme ekibinin bir üyesiyle yaptığı röportaj, yaptıkları işin ne kadar ilginç olduğunu gösteriyor.

OSIRIS-REx uzay aracı, 2016'da Bennu isimli asteroidi incelemek için uzaya fırlatılmıştı. Görev süresi olan 7 yıl boyunca Bennu'yu inceleyip örnekler alacak olan OSIRIS-REx'den gelen görüntüler hayli ilginç.

OSIRIS-REx'den gelen görüntüler aslında OSIRIS-REx ekibi tarafından oluşturulmuyor. Bu fotoğrafların oluşturulması için 6 kişilik görüntüleme ekibinin yanı sıra dünyanın dört bir yanında da birçok ortak çalışma yapılıyor. Uzay aracında PolyCam, MapCam ve SamCam isminde üç kamera bulunuyor. PolyCam siyah beyaz görüntüler için kullanılırken MapCam de renkli görüntüler almak için kullanılıyor. 3. kamera SamCam ise asteroitten örnek alacak kolun, hedefe yönelik görevini yerine getirmesi için kullanılıyor.

Space.com, OSIRIS-REx'in görüntüleme ekibi üyelerinden Dathon Golish ile elde edilen görüntüler hakkında bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajın ilk sorusu olan "Favori kameranız hangisi?" sorusuna Golish'in verdiği yanıt ilginç. Golish, "SamCam benim favorim. Çünkü görüntü almakta kullanılmadığı için genelde göz ardı ediliyor." ifadesini kullandı.

"Görevin şu ana kadar en eğlenceli kısmı neydi?" sorusuna Dathon Golish, Aralık ayı başında aldıkları ilk yüksek çözünürlüklü görsellerin kendisini çok heyecanlandırdığı yanıtını verdi. Şubat ayına kadar alacakları en net görsellerin bunlar olduğunu açıklayan Golish, gelen görüntülerin kendi adına nefes kesici olduğunu söyledi.

"Şimdiye kadar elde edilen görüntüler ile çalışmak nasıl bir şey?" sorusuna, "Her aşama oldukça ilginçti. Bennu'nun elde edilen bulanık görüntüsünden, harika bir görüntüye dönüşmesi çok şaşırtıcıydı. Bu zorlu işte başarıyı, resimler hakkında farklı düşünerek elde ettim" cevabını veren Golish, Bennu'ya yaklaştıkça görüntülerin netleştiğini ve bunun kendisi için oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

"Bennu'da görüntülemek istediğiniz belli açılar ya da özellikler var mı?" sorusuna ise Golish, "Birkaç ilginç nokta belirledik. Büyük kayalar, karanlık bölgeler ve aşırı parlak noktalar var. Bunların hepsini görüntülemek istiyoruz." dedi.

OSIRIS-REx'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aylarca süren yolculukta bir nokta olarak görülen göktaşı, yavaş yavaş netleşiyor ve en sonunda harika bir görüntü karşımıza çıkıyor.

"İşiniz ve ekibiniz hakkında insanlara söylemek istediğiniz şeyler var mı?" sorusuna elde etmek istedikleri yalnızca bir fotoğraf için birçok insanın görev aldığını, bir görüntünün kendilerine ulaşması için uzun bir işlenme sürecinden geçtiğini belirtti. Golish aynı zamanda, insanların bu çabayı takdir etmesi gerektiğini de ekledi.

Röportajın devamında Mart ayına kadar renkli resimler elde etmeyi planladıklarını belirten Golish, kendi geleceği hakkında sorulan soruya şimdiye kadar çok iyi projelerde yer aldığını, bu projenin de içinde yer almaktan büyük heyecan duyduğunu, görevi tamamlanma süresi 5 yıl boyunca bu ekipte çalışacağını sözlerine ekledi.

NASA'nın su molekülleri bulduğunu açıkladığı Bennu'dan gelecek renkli fotoğrafları görebilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. OSIRIS-REx hakkındaki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.