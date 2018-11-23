Bitki Literatüründe Yeni Meyve Türü: Osmanlı Çileği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üretilen meyve türü, gerekli tescil işlemleri tamamlanarak bitki literatürüne girmeyi başardı.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucunda, Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi'ne resmen fide üretici belgesi verildi. Bunun sonucunda osmanlı çileği de literatüre girmiş oldu.

Zonguldak Ereğli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara değinildi:

"Osmanlı çileğinin morfolojik karakter tespiti, çiçeklenme ve hasat dönemleri kontrol ve tespitleri 2017 yılında 3, 2018 yılında da 2 kez Tarım ve Orman Bakanlık Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü'ne yaptırıldı. 26 Ekim 2018'de ilgili 6 resmi kuruluş temsilcisinin katıldığı 'Meyve Tescil Komitesi' toplantısında Osmanlı çileği, tescil edilen meyveler arasında 1393. sıra numarası ile çilek çeşidi olarak bitki literatüründe yerini aldı."

Ereğli'nin Delihakkı mevkisinde, 2 dekarlık alana fide üretim tesisi kurulmuştu. Osmanlı çileğine hem yurt diçinden hem de yurt dışından yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Fide azlığı ve yetiştirilmesinin zorlu olması sebebiyle bölgede sadece 3 köyde, toplamda 10 aile tarafından Osmanlı çileği üretilebiliyor.