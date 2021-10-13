Kayıp Vakfiye, İngiltere'de Bir Müzayedede Ortaya Çıktı

Yıllardan beri aranan Osmanlı dönemine ait kayıp bir vakfiyenin, İngiltere'de gerçekleştirilecek bir müzayedede satışa çıkacağı öğrenildi. Vakfiyenin Türkiye'ye iadesi için Interpol'le iletişime geçildi.

‘Vakıf senedi’ olarak da bilinen, Zağanoş Paşa Vakfı’nın tüm yazışmalarının olduğu kayıp ‘vakfiye’nin, İngiltere’nin başkenti Londra’da 21 Ekim’de düzenlenecek bir müzayedede satışa çıkarılacağı öğrenildi. Vakfiyenin iade edilmesi için hemen çalışmalara başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları'nın, eserin iadesi için Interpol’e başvurduğu kaydedildi.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in tuğrasını taşıyan, 1462 yılına tekabül eden hicri 866 tarihli kayıp Zağanos Paşa Vakfı vakfiyesinin; Zağanos Paşa Vakfı’nın kuruluş amacı ve şartlarını içerdiği ve ‘Besmele’ ile başladığı belirtildi. Siyah mürekkeple ve Arapça el yazısıyla yazılan vakfiyede ayrıca vakfın kurucularının isimleri de yazıyor.

Osmanlı’nın son yılları ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaybolan 22 veya 23 eser var

20,5 santim genişliğe ve 114 santim uzunluğa sahip, kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen eserin müzayededeki açılış fiyatının ise 80 bin pound, yani 980 bin TL olduğu aktarıldı. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı'nın ortak bir şekilde yürüttüğü araştırma sonucunda söz konusu eserin; 1918-1920 yılları arasında gerçekleşen İngilizlerin İstanbul’u işgali esnasında kaçırılan eserlerden birisi olduğu tespit edildi.

Vakfiyeye ek olarak, Osmanlı’nın son yılları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında benzer şekilde kaçırılmış, satılmış ya da hibe edilmiş 22 veya 23 kayıp eser olduğu kaydedildi. Kayıp eserlerin tespit edilmesi için çalışmaların sürmekte olduğu ve tespit edilmesiyle birlikte Türkiye’ye geri iade edilmesi için işlemlerin derhal başlatıldığı belirtildi.