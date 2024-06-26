Herkesin duyduğu, dünya literatürüne ‘Osmanlı tokadı’ olarak geçen bu savunmasız durumlarda kullanılan tokat, nasıl oldu da bu kadar meşhur oldu?

Öldürücü gücü hafife alınmaması gereken bu tokat, vurulduğu andan itibaren kişiyi etkisiz hâle getiriyor.

Osmanlı’da kullanıldığını bildiğimiz bu tokadın çıkışı da oldukça ilginç ve bir o kadar da dehşet verici.

Elin iki yanıyla yapılan, düşmanı sersemleten bu tokat, Osmanlı’da bir dövüş stiliydi.

Bu tokat için mermerlerle özel eğitimlerin alındığını mutlaka duymuşsunuzdur. Bununla ilgili kesin bir kaynak olmasa da bu tokat için bir eğitimin gerekli olduğu tahmin ediliyor. Özellikle bu tokadı atmak için yetiştirilen Deliler, güçlü ve iri yapılılardı.

Deliler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki içeriği okuyabilirsiniz.

Deliler ile anılan bu meşhur tokat, vurulduğu anda insanın başını döndürüyordu.

Kılıçsız kalan askerlerin başvurduğu bu yöntem, hafife alınmayacak kadar şiddetliydi. Çünkü ünlü tarihçi Naima’nın bahsettiğine göre Osmanlı tokadı, ilk çıktığı anda iki kişiyi öldürmüştü.

IV. Murat 1632’de ayak divanında Sadrazam Hafız Ahmet Paşa’nın kendisini öldürmek için saldıran iki yeniçeriye Osmanlı tokadını atmasıyla iki askerin de öldüğü biliniyor. İşte böylece meşhur Osmanlı tokadının asıl sahibinin Hafız Ahmet Paşa olduğunu anlıyoruz.

İşin daha da garibi, Osmanlı’nın savaştığı topraklarda yapılan arkeolojik kazılar, bu tokadın kafatasında büyük izler bıraktığı tespit edildi. Bu bulgular da tokadın, beyin kanaması geçirtecek kadar şiddetli bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar: Naîmâ, Tarih-i Na'îmâ

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