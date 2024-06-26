Hepimizin Duyduğu O Meşhur 'Osmanlı Tokadı' Nasıl Ortaya Çıktı? (Sandığınızdan da Tehlikeli)

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Herkesin duyduğu, dünya literatürüne ‘Osmanlı tokadı’ olarak geçen bu savunmasız durumlarda kullanılan tokat, nasıl oldu da bu kadar meşhur oldu?

Öldürücü gücü hafife alınmaması gereken bu tokat, vurulduğu andan itibaren kişiyi etkisiz hâle getiriyor.

Osmanlı’da kullanıldığını bildiğimiz bu tokadın çıkışı da oldukça ilginç ve bir o kadar da dehşet verici.

Elin iki yanıyla yapılan, düşmanı sersemleten bu tokat, Osmanlı’da bir dövüş stiliydi.

osmanlı tokadı

Bu tokat için mermerlerle özel eğitimlerin alındığını mutlaka duymuşsunuzdur. Bununla ilgili kesin bir kaynak olmasa da bu tokat için bir eğitimin gerekli olduğu tahmin ediliyor. Özellikle bu tokadı atmak için yetiştirilen Deliler, güçlü ve iri yapılılardı.

Deliler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki içeriği okuyabilirsiniz.
İLGİLİ HABER

Osmanlı Ordusunda Görenleri Dehşete Düşüren, Dosta Güven Düşmana Korku Salan Süvari Birliği Deliler Kimdi?

Deliler ile anılan bu meşhur tokat, vurulduğu anda insanın başını döndürüyordu.

tatar ramazan

Kılıçsız kalan askerlerin başvurduğu bu yöntem, hafife alınmayacak kadar şiddetliydi. Çünkü ünlü tarihçi Naima’nın bahsettiğine göre Osmanlı tokadı, ilk çıktığı anda iki kişiyi öldürmüştü.

IV. Murat 1632’de ayak divanında Sadrazam Hafız Ahmet Paşa’nın kendisini öldürmek için saldıran iki yeniçeriye Osmanlı tokadını atmasıyla iki askerin de öldüğü biliniyor. İşte böylece meşhur Osmanlı tokadının asıl sahibinin Hafız Ahmet Paşa olduğunu anlıyoruz.

İşin daha da garibi, Osmanlı’nın savaştığı topraklarda yapılan arkeolojik kazılar, bu tokadın kafatasında büyük izler bıraktığı tespit edildi. Bu bulgular da tokadın, beyin kanaması geçirtecek kadar şiddetli bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar: Naîmâ, Tarih-i Na'îmâ

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

"Tası Tarağı Toplamak" Deyiminin Bir Dönemin Dilencilerine Uzanan İlginç Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Acımasız Osmanlı Valisi Sayesinde "Şimdi Gördün mü Hanya'yı Konya'yı!" Deyimi Bakın Nasıl Ortaya Çıkmış!
İLGİLİ HABER

İnsanların Hıncını Aldığı Kişilere Söylenen "Şamar Oğlanı" Deyiminin Nereden Geldiğini Öğrenince Bir Daha Kullanmak İstemeyebilirsiniz

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler