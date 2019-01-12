CES 2019'da tanıtılan ilginç ürünlerin yankıları hala sürüyor. Ossia'nın, Spigen ile birlikte çalışarak ürettiği akıllı telefon kılıfıyla, kablosuz güç teknolojisini herkese ulaştırmak hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Ossia tarafından kablosuz şarjı destekleyen birçok ürün üretilmişti. Fakat bu ürünlerin kaderi, prototipten öteye geçemedi. Bu gidişatı değiştirmek isteyen Ossia, aksesuar üreticisi Spigen ile birlikte geliştirdiği ürünlerini Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da tanıttı.

Tanıtılan ürünlerden en dikkat çekeni ise temelde kablosuz şarj desteği sunan telefon kılıfı Spigen Forever Sleeve adı verilen ürün oldu. Bu kılıf herhangi bir prize ihtiyaç duymadan akıllı telefonları şarj edebilme amacıyla tasarlanmış. Başta iPhone X için tasarlanan, daha sonra diğer telefonlar için özelleştirilen bu kılıf, kullandığı Cota yonga setiyle kablosuz güç sinyallerini kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Ossia kablosuz güç vericisinden 10 m ile 12 m arasında uzaklığa sahip her noktada kablosuz şarj desteği sunan kılıf, 2.4 GHz bandında çalışıyor fakat 5.8 GHz seviyesine iyileştirilmesi planlanıyor. Bu geliştirmeyle birlikte menzilin ve gücün de artması bekleniyor.

Ossia, bu yeni kablosuz şarj kılıfının ne zaman satışa çıkacağı hakkında bir açıklamada bulunmadı. Fakat şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020 yılı, bu kılıfın satışa çıkacağı yıl olabilir. Eğer siz de kablolardan sıkıldıysanız, Ossia'nın ürünlerini bekleyerek kablolardan tamamen kurtulabilirsiniz.