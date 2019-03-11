ÖSYM, 25 Bin TL Maaşlı İş İlanı Yayınladı

ÖSYM tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre kurum, 25 bin TL'ye kadar maaş alabilecek 5 bilişim personeli işe alacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( ÖSYM), Resmi Gazete’ye verdiği ilan ile yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanı kadroları için 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu. Sözlü sınav neticesinde seçilecek olan personeller, ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda görev yapacaklar.

ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda görev yapacak bilişim personelinde aranan ‘genel’ şartlar şu şekilde;

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek.

İşe alınacak olan bilişim personellerinin maaşları, 12.744,98 TL’den 25.489,96 TL’ye kadar çıkabilecek. Başvuru sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Başvurular hakkında detaylı bilgi almak ve pozisyona göre aranan özel şartları öğrenmek için buraya tıklayarak ÖSYM’nin resmi personel alımı ilanını inceleyebilirsiniz.