Kamuda elektronik kimlik doğrulama sistemine geçiş için 2019 yılı milat kabul edilirken, uygulama ÖSYM'de de önemli bir rol edinecek.

2018 yılında toplamda 30 milyon kişi tarafından alınan yeni çipli kimlik kartları, bir dönem günlük 100.000 başvuruya kadar ulaşmış ve büyük ilgi çekmişti. E-Kimlik başvuruları halen sürerken, doğrulama işlemlerinde çipin kullanılması için kullanılacak cihazların seri üretimine çok yaklaştık.

Türkiye’nin ilk mobil kart erişim cihazını geliştiren ve resmi kurumlarda kullanılabilecek güvenlik sertifikalarının çalışmalarını sürdüren biOnay'ın kurucu ortağı Ümit Yaşar Usta, yeni sistem hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

“Bu sistemde asıl amaç, kimlik sahteciliğinin önüne geçmek. Hiçbirimiz kimlik uzmanı değiliz. Mevcut uygulamada, kimliğin sahte olup olmadığını anlamamız çok zor. TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği sistemle, kartın içerisinde pek çok güvenlik unsuru bulunuyor. Sistemin çalışması için bir de elektronik kimlik doğrulama cihazının olması gerekiyor. Vatandaş kamu kurumuna ya da GSM bayisine, ya da notere geldiğinde görevliye kimlik kartını uzatacak. Görevli, bu kartı doğrulama cihazına takacak."

"Cihazın içerisinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün kartı, kimlikteki çipi, kriptografik olarak doğrulayacak. Sahte bir kartla işlem yapılmaya çalışılırsa, cihaz uyarı verecek. İşlemler, PIN şifresi veya parmak iziyle yapılabilecek. Biyometri, çip ve PIN koruma özelliğiyle yeni kartlar, hem ulusal hem de uluslararası seviyede güvenliği sağlayacak. Bu şekilde hem kurumların, hem de vatandaşların yaşadıkları mağduriyetler ortadan kalkacak. "

"Kimlik doğrulama işlemleri, bugüne kadar her kurum tarafından farklı şekillerde yapılıyordu ve bu da çok ciddi bir kalem oluşturuyordu. Örneğin, SGK, avuç içi tanıma programına çok ciddi bir yatırım yaptı. Her hastanede bu cihazdan var ve cihazların tanesi 2 bin dolar civarında. Diğer yandan ÖSYM, yüz tanıma sistemine yatırım yapıyor. Bir başka kurum, SMS’le doğrulama yöntemi üzerinde çalışıyor. Yeni kimliklerle birlikte kamudaki tüm farklı uygulamalar sona erecek ve tek bir çözüm sağlanmış olacak. Böylece cihaz maliyetleri düşerken, kamudaki mükerrer yatırımlar da son bulmuş olacak.”