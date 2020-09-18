Geleceğin teknolojisi olan şeffaf OLED ekranlar, gelecekte hayatımızda nasıl bir yer edinecek, bize ne kadara patlayacak? Bu soruların cevabını OTI Lumionics CEO'su Michael Helander verdi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her gün karşımızda bulunan ekranlar da gelişmeye devam ediyor. Öyle ki artık şeffaf katlanabilir ekranlara bile kavuşmuş durumdayız. Geleceğin teknolojisi olan şeffaf OLED ekranlarsa bize artık o kadar da uzak bir gelecek gibi gözükmüyor.

Şeffaf OLED ekranlar, gelecekte telefon kameralarının veya herhangi bir cihazdaki kameranın ekranın altında bulunmasının önünü açacak bir teknoloji. Ancak düşündüğümüzün aksine bu ekran teknolojisini kullanan ilk cihazlar akıllı telefonlar olmayacak. Bunun yerine ilk şeffaf OLED ekranlar, televizyonlarda ve otomobillerde yer alacak. Peki geleceğin teknolojileri nasıl olacak?

Gelecekte OLED TV'lerin yeri ne olacak?

Bu sorunun cevabını almak için Gizmochina'nın OTI Lumionics CEO'su Michael Helander ile hazırladığı içeriğe başvuracağız. Bundan daha önce şeffaf bir televizyonla karşılaşmıştık. Xiaomi'nin Mi TV Lux ismiyle çıkan televizyonu, %33'lük şeffaflığa sahipti. Televizyonlarda elde edilen şeffaflık oranı elbette artacak, peki Michael'a göre şeffaf OLED TV'ler normal OLED TV'lerin yerini alacak mı?

CEO Michael Helander, şeffaf OLED TV'lerin günümüzdeki alanlardan çok daha yeni alanlarda kullanılacağını söyledi. Yani şeffaf OLED TV'ler, hayatımıza yeni kullanım alanlarını da sokacaktı. Michael, şeffaf OLED'lerin heyecanlandırıcı kullanım alanlarınınsa henüz düşünülmediğini ifade etti.

Bunun yanı sıra CEO, şeffaf OLED'lerin otomotiv endüstrisinde patlayış yaşayacağını düşündüğünü söyledi. Şeffaf OLED ekranlar, yalnızca günümüz otomobil ekranlarının yerini almayacak, sürücü ve yolcular için camda veya herhangi bir yerde de herhangi bir amaçla kullanılabilecek.

Peki maliyet artacak mı?

Michael'a göre süper şeffaf OLED ekranların üretimi, şirketlere bir servete mâl olmayacak. Yani şeffaf OLED ekranlar, günümüz OLED ekranlarından çok daha pahalı bir fiyat etiketiyle gelmeyecek. Bu da şeffaf OLED kullanımının hayatımıza daha çabuk girmesini sağlayacak.

Peki biz Michael'ın öngörülerine nasıl güvenebiliriz? Michael Helander'ın CEO'luğunu yaptığı OTI Lumionics, katlanabilir ve esnek OLED ekranların üretiminde doğrudan katkıda bulunmuyor. Ancak şirket, ekranların güç verimliliğini artırmak için üreticilere katot modelleme hizmeti sağlıyor. Dolayısıyla OTI Lumionics, OLED ekran üretiminde gelecekte oldukça değerli bir yerde olacak.