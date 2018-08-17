Otizm, Yeni Gelişen MRI Cihazı Sayesinde Sona Erebilir

Bilim insanlarının yoğun çalışmaları sonucu oluşan proje ile Otizm gibi beyinsel aktivite farklılıkları daha erken gözlemlenmeye başlayacak.

İnsan beyninin ilk oluşumundan doğuma kadarki evrelerini haritalandırabilen ve bunu çığır açıcı diye nitelendirilen "Developing Human Connectome (Gelişen, İnsanın Nöral Bağlantısı)" adlı projenin, ilk görüntüleri yayınlandı. Kings College London, Imperrial College London ve Oxford Üniversitesi araştırmacıları, bir süredir üzerinde çalıştıkları bu projenin sonuçlarını gözlemlemeye başladılar. Yapılan bu araştırma; beynin ilk aşamalarının 4 boyutlu bir haritasının oluşmasını sağlayarak, erken gelişim dönemlerinde ortaya çıkan değişiklikleri gözlemlemek amacıyla oluşturuldu. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda geliştirilmiş bir MRI cihazıyla birçok görüntü toplandı.

Görüntülerde, farklı renklerle işaretlenmiş farklı beyin kısımları bulunmakta. Karmaşık taramalar sayesinde, görülen bu beyin kısımlarındaki sinyalleri ve sinirsel uzantıları ortaya çıkaran bir cihaz meydana getirildi. Bilim insanları, bu yeni görüntüleme tekniği sayesinde; 20 ila 44 hafta arasındaki beyin oluşumlarını gözlemleme, serebral palsi ve dikkat bozukluğu gibi durumların nasıl ortaya çıktığını anlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu durumların nasıl geliştiğini anlamak, otizmin belki bir gün oluşma evresinde tedavi edilmesine de olanak sağlayabilir.

Proje öncülerinden olan ve konu hakkında konuşan Profesör David Edwards, "İnsanın Nöral Bağlantısı Projesi, insan beyninin gelişiminin anlanmasında büyük bir ilerlemedir. İnsan beyninin nasıl geliştiğine dair ilk haritayı ve bu durumun nerede yanlış gittiğini gösterecektir." ifadelerinde bulundu.