Otobüs Bileti Fiyatlarına Yüzde 30 İndirim Geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni bir tebliğ hazırladı. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen tebliğ, şehirler arası otobüs bileti fiyatlarını yüzde 30 aşağı çekiyor. Ayrıca bu tebliğle birlikte aile bireyleri, otobüs içinde yan yana oturabilecekler.

Koronavirüs salgınının derinden etkilediği sektörlerden bir tanesi de ulaşım oldu. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında şehirler arası yolculukların izne tabi olması ve özellikle de büyük şehirlere giriş çıkışın yasaklanması, ülkemizde hizmet veren otobüs şirketlerini ciddi anlamda zorladı. Hal böyle olunca da yolculuk fiyatları astronomik seviyelere yükselmişti. Şimdiyse Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, artan bilet fiyatlarına el attı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bugün yeni bir tebliğ hazırlandı. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yer alacak olan tebliğ, otobüs biletlerine ciddi bir indirim getiriyor. Tebliğe göre mevcut otobüs yolculuğu fiyatları, önümüzdeki günlerde yüzde 30 daha ucuz olacak. Eğer şu sıralar bir otobüs yolculuğu yapmayı düşünüyorsanız, seyahatinizi birkaç günlüğüne ertelemek faydanıza olabilir.

Tebliğ, aynı otobüste yolculuk edecek aile bireylerini bir araya getiriyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda esas amaçlarının vatandaşın uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi olduğunu söyledi. Tebliğde yer alan ve vatandaşları yakından ilgilendiren bir başka konu üzerinde de duran Karaismailoğlu, yeni tebliğ ile birlikte aile bireylerinin yan yana oturmalarına izin verileceğini söyledi. Bu sayede otobüslerin doluluk oranının yüzde 70'lere ulaşağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulamasına geçilmişti. Buna göre gidilecek mesafe 301 ila 500 km aralığında olan yolculuklarda maksimum fiyat 150 TL olabilecekti. Yeni tebliğ ile birlikte bu fiyat 110 TL'ye gerilemiş olacak. 901 ila 1.000 km aralığındaki yolculukların maksimum fiyatı ise 250 TL'den 185 TL'ye gerileyecek. Ayrıca İstanbul-Ankara yolculuklarında ise en yüksek fiyat 120 TL olacak.