Otobüs Biletlerinde Uygulanacak Tavan Fiyatlar Belli Oldu

Temmuz ayı sonuna kadar yolcu otobüsü biletlerinde tavan fiyat uygulaması yürürlükte olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, otobüs bileti fiyatı 100 kilometre mesafeye kadar 100 TL, 2001 kilometre ve daha uzun mesafelerde alınacak ücret 500 TL olacak. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça bilet fiyatı da artacak.

Resmi Gazete'de, Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği bir tebliğ yayımlandı.

Yolcu otobüsü tavan fiyatları, Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışmalarıyla belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ek maliyetler göz önünde bulundurularak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak. Bu tavan fiyatlar, sadece karayolu ile yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak. Yani alınan karar havayollarını ve yolcularını etkilemiyor.

Yolcu otobüsü bileti taban ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. Fiyatlar mesafe arttıkça yükselecek. Ayrıca Çanakkale Boğazı geçişli hatlara geçiş ücreti de eklenecek.

Şehirler arası seyahatlerin valilik izniyle yapılması uygulaması devam ediyor

28 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanan düzenlemeye göre vatandaşlar, şehir değiştirmek için izin almak zorundalar. e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alan vatandaşlar, bu belgelerle seyahat firmalarına giderek bilet alabiliyor, daha sonra yolculuk yapabiliyorlar.