Tam kapanma öncesinden beri oldukça sıkıntılı günler geçiren şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörü, tam kapanma dönemiyle birlikte bilet fiyatlarında %100’e varan zam yaptı.

29 Nisan 2021 tarihiyle başlayan koronavirüs tedbirleri nedeniyle tam kapanma birçok sektörü vurdu. Şehirlerarası yolculuk zaten pandemi sürecinin başında pahalanmıştı. Bununla beraber tam kapanma döneminde memleketine gidecek kişiler büyük bir şokla karşılaştı. Birçok otobüs şirketi bilet fiyatlarına %100 zam yaptılar.

Durumu hiperenflasyon olarak değerlendirenler olmasıyla beraber, otobüs şirketleri krizi fırsata çevirmiş gibi duruyor. 27 Nisan’da Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan ise “Asıl artış Cuma gününden sonra uygulanacak. Bizler bu süreçte bakanlık ile görüştük. Cuma gününden sonra yüzde 50 fiyat artışı talep ettik” demişti.

"Burada bulunan otobüs firmalarının yüksek fiyatlarda bilet satacaklarını zannetmiyorum"

TOFED başkanının “Burada bulunan otobüs firmalarının yüksek fiyatlarda bilet satacaklarını zannetmiyorum. Böyle bir fırsatçılık ile karşı karşıya kalan vatandaşımız gelip bize söylesin” demesine karşın vatandaş maalesef ki biletleri yüksek fiyattan satın aldı. Bilet fiyatlarını kontrol altında tutmak isteyen TOFED kontrolsüz fiyat artışı yapılmaması amacıyla bakanlığa başvurup standart %50 zam talep etmişti ancak firmalar bu duruma uymadılar.

Örnekle; İstanbul-Çanakkale 70 TL'den 140 TL'ye, İzmir-Çanakkale 95 TL'den 180 TL'ye yükseldi. Bununla beraber Ankara’dan İstanbul’a sabah 90 TL’ye giden bir yolcu, akşam 110 TL’ye bilet bulabildi. Esenler ve Alibeyköy arası 55 TL’den 100 TL’ye çıktı. Firmaların bu kontrolsüz fiyat artışı nedeniyle de vatandaşlar mağdur oldu.

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