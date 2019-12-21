Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla üretimlerini 23 Aralık'a kadar durdurduğunu açıklayan TEMSA, bu tarihte üretimlerine tekrar başlamayacak. Şirketten yapılan açıklamada, “Fabrikada hacizlerden dolayı üretim yapılamıyor” ifadeleri kullanıldı.

1968 yılında kurulmuş olan Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında üretimlerini 23 Aralık’a kadar durdurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili TEMSA kaynaklarından Sözcü Gazetesi’ne yapılan yeni açıklamalara göre şirket, 23 Aralık’ta üretimlerine tekrar başlamayacak.

TEMSA’nın üretimlerini durdurmasının altında yatan sebebin mali sıkıntılar olduğu söylenmişti. Bu konuyla ilgili şimdiye dek net bir açıklama bulunmuyordu ancak şirket kaynaklarından yapılan açıklamalarda, “Fabrikada hacizlerden dolayı üretim yapılamıyor” denildi. Bu da şirketin daha önceleri söylediği gibi 23 Aralık Pazartesi günü üretimlere başlayamayacağı anlamına geliyor.

TEMSA, borçlarına karşılık olarak haciz işlemleriyle karşı karşıya kalmıştı:

Geçtiğimiz hafta içerisinde üretimlerin durdurulduğu TEMSA’nın, iddialara göre kamu bankaları da dahil olmak üzere çok sayıda bankaya kredi ve teminat mektuplarından oluşan milyarlarca liralık borcu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Sözcü’den Erdoğan Süzer’in ulaştığı kaynaklar ise TEMSA’nın ödenmeyen borçlarına karşılık haciz işlemlerinin başlatıldığını söylemişti.

TEMSA’nın daha önceleri borçlandığı pek çok banka, şirketin yüksek miktarda kredi borcu olmasına rağmen İsviçreli bir fona satılmasına tepkili olduklarını dile getirmişlerdi. İddia edilene göre TEMSA’nın mali durumu hakkında satış öncesinde herhangi bir kötü haber bulunmuyordu. Bankalar ayrıca, uzun yıllardır üretim yapan bu denli köklü bir firmanın bu kadar kısa bir zaman aralığında finansal açıdan çökmesinin pek olası olmadığını da belirtiyorlar.

Çatısı altında 2.000’den fazla çalışana iş sağlayan TEMSA, yıllık bazda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon imalatı yapmasıyla biliniyordu. Şirketin bu mali darboğazı nasıl yöneteceğini ve kötü günlerini geride bırakıp bırakmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.