Bankaların faturalar için aldığı otomatik ödeme talimatı faizi artırıldı. Yeni oranlar bankalar tarafından duyuruldu.

Pek çok kişi, faturalarını ödemek için kredi kartlarından otomatik ödeme talimatı veriyor. Şubat ayıyla birlikte otomatik ödeme talimatlarına gelen faiz zamları dikkatleri çekti. Daha önce çok daha cüzi olan otomatik ödeme faizleri büyük artış gösterdi.

Otomatik ödeme faizleri arttı

Daha önce, belirli limitteki faturalarda 2 lira, sonrasında 2,5 lira civarında aldığı otomatik ödeme talimatı faizleri değişti. Bankadan bankaya değişmekle birlikte faiz oranları, yeni düzenleme ile birlikte yüzde 2,49 ile 4,42 arasına yükselmiş oldu. Bu durum, özellikle doğal gaz ve elektrik gibi faturaların yüksek geldiği kış aylarında önemli faiz ödemelerine neden oldu.

Güncel fatura ödemelerinde, bin TL'lik bir faturanın ödenmesinde BSMW ve KDV hariç 44,2 lira ile 24,9 lira arasında değişen miktarlarda ödeme yapılması gerekiyor. Vergiler de eklendiğinde ise bu rakamlar daha da yukarı çıkıyor. Bir ailenin elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon gibi bütün faturalarının otomatik ödendiği bir senaryoda ise aylık ücretler toplamı da 400-500 TL bandına çıkabiliyor ve bir fatura da fatura ödeme faturası olarak bankalara ödenmiş oluyor.

Bankamın benden otomatik ödemede ne kadar para aldığını nereden öğrenebilirim?

Bankadan bankaya bu sorunun cevabı değişiklik gösterebiliyor. Bankaların internet sitesinden ya da mobil uygulamalarından giriş yapıldığında, ödeme seçenekleri arasında otomatik ödeme seçeneğini bulun. Bu ekranda otomatik ödeme faiz oranını görebilirsiniz.