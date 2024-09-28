Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenler için geliştirilen Otomatik Tren Muayene İstasyonları (OTMİ) ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, yeni teknolojinin yıl sonuna doğru kullanıma sunulacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizde yoğun bir şekilde tercih edilen trenlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Tübitak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Otomatik Tren Muayene İstasyonları (OTMİ) projesi geliştirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, bu yeni sistemin yıl sonu itibarıyla kullanılmaya başlayacağını duyurdu.

Tam otonom bir yapıya sahip olan OTMİ, trenlerin hareket hâlindeyken kontrol edilmesini sağlayacak. Ülkemizdeki demir yolu ağının belirli noktalarına yerleştirilecek olan sistem, trenlerin tekerlerinde meydana gelebilecek problemlerin tespiti için kullanılacak. Böylelikle olası kazaların önüne geçilmesi sağlanacak.

"En önemli projelerden bir tanesi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen OTMİ teknolojisiyle ilgili şöyle konuştu: Demiryollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkân sağlayacak.

Ülkemizde kullanılan trenler, hâlihazırda alanında uzmanlaşmış isimler tarafından kontrol ediliyor. Ancak OTMİ ile işin rengi değişecek. Kullanılacak akıllı yazılımlar ve sensörler, çok daha hassas bir şekilde trenlerin kontrol edilmesini sağlayacak.