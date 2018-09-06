İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü'nün son projesi olan İSBAK kapsamında vatandaşlar, özel olarak tasarlanan otomatlara pet şişelerini atarak İstanbulkart'larına para yükleyebilecekler.

Evsel atıklar medeniyetimizin en büyük problemi. Özellikle büyük şehirlerde başta pet şişeler olmak üzere atık miktarı inanılmaz seviyelere çıkıyor. Belediyeler, toplanan evsel atıkların büyük bir kısmını ekonomiye geri kazandırıyor fakat daha fazla evsel atığın ekonomiye kazandırılabilmesi için vatandaşın yardımı da gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önemli projelerinden biri olan İSBAK, ekonomik atıkların ekonomiye geri kazandırılabilmesi adına son derece olumlu bir adım. İSBAK otomatlarına boş pet şişeleri atan İstanbullular, ekonomiye geri kazandırdıkları pet şişeler için İstanbulkart’larına para yükleyebilecekler.

Vatandaşların pet şişeler ile İstanbulkart’lara para yükleyebilmesi, geri dönüşümün maddi kazancının farkına varılması ve bir geri dönüşüm kültürü oluşması adına önemli bir adım. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’da her gün 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. İBB, söz konusu atıkların 6 bin tonunu ekonomiye geri kazandırıyor.