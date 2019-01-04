Camlarda Oluşan Buğulanmanın Nasıl Önüne Geçebilirsiniz?

Havalar soğumaya, otomobil camları buğulanmaya başladı. Peki son derece sinir bozucu olan bu buğulanma olayına nasıl çözüm bulabilirsiniz?

Özellikle kış aylarında araçların camlarında sürekli olarak buğu oluşur. Araçların camlarında oluşan buğulanma, dışarısını görmeyi zorlaştırırken, aynı zamanda da araç içinde bulunanların kendilerini bir kutudaymış gibi hissetmelerine neden olur. Peki araçların camlarında neden buğulanma olur ve bunun önüne nasıl geçebiliriz?

Araç camlarında buğulanma olmasının en önemli nedeni, araç camlarının sürekli kapalı olması ve iç sirkülasyonun açık olmasıdır. Bununla birlikte polen filtresi ve aktif karbon filtresinin kirli ya da tıkalı olması da buğu oluşumunun artmasına neden olur. Peki araçlarda iç sirkülasyon bulunmasının amacı nedir ve neden buğu oluşmasına neden olur?

Araçlarda iç sirkülasyon sisteminin bulunmasının temel nedeni, kamyon arkası, yangın bölgesi gibi tozlu ya da pis kokulu bir bölgeden geçerken aracın içindeki havayı kullanarak dışarıdan kirli hava girişinin engellenmesidir. Premium markalarda iç sirkülasyon otomatik olarak devre dışı kalabiliyorken, sıradan otomobillerde manuel olarak devre dışı bırakılır.

İnsanlar olarak nefes verdiğimiz sırada havaya karbondioksit ile birlikte nem de salarız. İç sirkülasyonun açık, camların ise kapalı olduğu durumlarda karbondioksit ve nem artacağı için araç içi sıcaklık artışı ve camlarda buğulanma oluşur. İç sirkülasyonun otomatik olarak devre dışı kalmasının sebebi, karbondioksit artışının sürücünün uykusunu getirmesidir.

Peki camların buğulanmaması için ne yapmalıyız? Yukarıda belirttiğimiz durumlar söz konusu olduysa ve camlarda buğulanma başladıysa aracın klimasını, iç sirkülasyon kapalı olacak şekilde açabilirsiniz. Zira araç klimalarının nem alma özelliği vardır ve bu sayede araç içindeki nem ile birlikte buğulanma da ortadan kalkacaktır.