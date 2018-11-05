Chevrolet, Cadillac ve Opel gibi yan kuruluşlarıyla bilinen General Motors, elektrikli bisiklet işine giriyor.

10 senedir ha battı ha batacak denen General Motors, şimdi de elektrikli bisiklet sektörüne girerek herkesi şaşırttı. Tüm dünyada 'kirala ve bırak' modeli ulaşım sistemi patlama yapmak üzereyken, General Motors da bu pastadan pay kapmaya hazırlanıyor.

2015 yılında şirketin CEO'su Mary Barra tarafından çıtlatılan bu projenin o dönemden beri geliştirilmeye devam ediliyormuş. İki varyant olarak tasarlanan bisikletlerde internet bağlantısı ve akıllı telefon senkronizasyonu olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sayede bisikletler, hem kişisel kullanım için hem de kiralama modelinde kullanılması için gereken her şeye sahip olacak.

Bisikletlerden biri yukarıda da görebileceğiniz katlanabilir model olacak. Henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmamış olsa da bu model, yekpare modelden daha pahalı olacak. Her iki bisiklet de şu an üretim aşamasında değil; buna karşın General Motors halen yeni fikirlere açık. Bu sebeple bisikletlerin hem ismi hem de yenilikçi tasarım alanında iki farklı yarışma başlatıldı.

Araçların ne zaman piyasaya çıkacağı veya ilk etapta kiralama formülüyle mi karşımıza çıkacağı henüz belli değil. 2019 yılı içerisinde GM'in konuyla ilgili net bir açıklama yapması bekleniyor.