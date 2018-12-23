Otomobillerde iyice yaygınlaşan internet kullanımı, sürücüler hakkında veri toplayarak önemli yardımlarda bulunuyorlar. Peki özel hayatın ihlali kapsamında, bu verileri gerektiği gibi koruyabiliyorlar mı?

Çağımızın en vazgeçilmez teknolojilerinden olan internetin olmadığı bir hayat neredeyse düşünülemez bir hale geldi. İnternet, sağlık sektöründen haberleşmeye, ulaşımdan eğitime, güvenliğe kadar daha sayamayacağımız birçok alanda insanların hayatını kolaylaştırıyor. Tabii bu kadar büyük faydalarının olmasına rağmen, yine de büyük bir dezavantajı var: Özel hayat ihlali.

Sıklıkla medyada yer alan Facebook’un bilgilerimizi paylaştığı, konuşmalarımızın dinlendiği, telefon şirketlerinin özel bilgilerimizi devletlerle paylaştığı gibi haberlere muhakkak denk gelmişsinizdir. Kişilerin özel hayatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle, birçok dev teknoloji firmasının da başı hala büyük davalarla dertte. Son zamanlarda kişiler özel hayatlarının gizliliğini koruyabilmek için, telefonlarından ne gibi işlemler yapmaları gerektiğini düşünürlerken, internet bağlantısı hayatlarımıza öyle bir yerden girdi ki, onu devre dışı bırakmak neredeyse imkansız bir hale geldi.

Son yıllarda üretilen otomobillerin büyük bir çoğunluğunun internet bağlantısı bulunmakta. Öncelikli olarak güvenlik amacıyla kullanılan bu bağlantılar, teknoloji ilerleyip beklenti yükseldikçe farklı yeteneklere de ulaştılar. Issız bir yerdeyken otomobilinizin size çıkış yolunu söylüyor olması harika bir şey veya acil bir durumda gerekli aramaları yaparak en kısa zamanda bulunduğunuz yere ambulans gönderebilmesi de hayat kurtaran bir özellik. Peki otomobil firmaları da tıpkı sosyal medya uygulamaları gibi, bu sınırsız erişimi kullanış biçimlerini zaman içerisinde değiştirirse ne olacak?

Araçlarda yer alan internet bağlantısı, araç kameraları, GPS sistemleri sayesinde, otomobil üreticisi firmalar, bulunduğunuz lokasyon, sürüş dinamikleriniz, kuralları ihlal edip etmediğiniz gibi sayısız bilgiye erişebilme hakkına sahipler. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgi ise tüm dünyada tekrar özel hayatın ihlali endişesi yarattı.

Çin’de bir otomobil üreticisinin kullanıcıların tüm bilgilerini, hükümetle paylaştığı ortaya çıktı. Bunun üzerine büyüyen tartışmalar sonucunda da bazı dev otomobil şirketleri, kullanıcılarının bilgilerini kendi rızaları olmadan, herhangi bir kişi veya kurumla paylaşmayacaklarını açıkladılar. Zaten 2014 yılında Toyota, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz ve General Motors’un imzalamış olduğu bir anlaşmaya göre, bu firmalar sürücülerinin rızası olmadan lokasyon, sürüş karakteri veya sağlık bilgilerini içeren hiçbir bilgiyi paylaşmıyorlar. Tabii bu durumun da bir istisnası mevcut, “acil(!)” durumlarda sürücülerin onayına ihtiyaç duymadan, paylaşımlar yapılabiliyor.

Eğer kurallara uyan, hız limitlerini geçmeyen bir sürücü iseniz bir kaza anında tüm bu kayıtlar işinize yarayabilir. Tam tersi durumda ise sigorta şirketleri ile de başınız belada demektir.

Araç içi bu bağlantılardan kurtulmak ise güvenliğiniz açısından tehdit oluşturabileceği için, firmalar tarafından devre dışı bırakılamayacak hale getiriliyor. Özellikle yeni nesil sürücüsüz otomobiller için böyle bir durum söz konusu bile değil. Görünen o ki yıllar geçtikçe bir yandan hayatlarımızı kolaylaştıran, acil durumlarda yardımımıza koşan teknoloji kullanımı, öte yandan özel hayatlarımızın gizliliğini ihlal etmeye devam edecek.