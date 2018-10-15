Otomobil Kiralamada 2. El Dönemi Başladı

10 yılı aşkın süredir sektördeki büyüme oranını katlanarak artıran operasyonel filo kiralama firamaları, ekonomik olumsuzluktan fazlasıyla etkilendi.

Ülkemizdeki operasyonel filo kiralama firmaları, bu seneye değin hiçbir şirkete ikinci el araç kiralamamışlardı. İhtiyaç duyan şirketlere orta ve uzun vadeli araç filolları kiralayan firmalar, ekonomik olumsuzluklar sonrasında ikinci el otomobil kiralama dönemine geçtiler.

Sektörde tam 12 yıl aradan sonra ilk kez daralma yaşandığını belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kur artışlarının satın alım gücünü olumsuz etkilediğini ve sektörde ciddi bir şekil değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Ekici'nin açıklamaları şu şekilde:

"‘İkinci el' operasyonel kiralama dönemi başladı. Araç fiyatları daha uygun olduğu için, kilometresi düşük, bir-iki yaşında araçlar da uzun dönem kiralamaya sunulmaya başlandı. İkinci el kiralama öncelikle yüzde 20, yüzde 30'a yakın yatırım avantajı sağlıyor. Dolasıyla bu kiralama ücretlerine yansıyor” dedi. 2017 yılını 365 bin araçlık bir parkla kapandıklarını belirten Başkan Ekici, “2018'i yaklaşık 320 bin adetle kapatacağız. Gelecek yıl ise tüm işletmelerin tasarruf odaklı davranacağını, örneğin 100 araçlık parka sahip bir işletmenin 90 hatta 80 araca düşeceğini öngörmemek mümkün değil. Herkes maliyetleri kısacak. 2019 sonunda iyileşme süreci başlar ve 2020'den sonra da kaybettiğimiz yılları yerine koyarız."

İnan Ekici, ayrıca bankaların sektördeki firmalara kredi vermekte isteksiz davrandığını ve bu sebeple hem bankaların de hem operasyonel filo kiralama firmalarının olumsuz etkilendiğini belirtti. Ekici son olarak yasaklanan ticari araç kiralamanın da hayata geçirilmesini istediklerini sözlerine ekledi.