Bu İçeriği Okuduktan Sonra Otomobil Markalarının Neden Birer Birer Logo Değiştirdiğini Çok İyi Anlayacaksınız

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Bu içeriğimizde son dönemde sık sık karşılaştığımız otomobil markalarının logo değiştirmesinin sebeplerini açıklıyoruz. Bakalım bu tercihlerin altında ne yatıyormuş?

Son olarak Jaguar, öncesinde Lamborghini, Opel, KIA… Otomobil markaları neden birer birer logo değiştiriyor

Aslında markalar dijitalleşmeye daha çok önem gösterirken, bir yandan da marka kimliklerini değiştirerek çağa ayak uydurmak istiyor. 

Dijitalleşmeden kastımız ne? 

volkswagen id

Markalar, yeni logolarını dijital çağa uygun tasarlıyor. Çünkü artık logolar sadece fiziksel ürünlerde değil, dijital dünyada da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve yeni tasarlanan logolar, web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya uygulamaları gibi platformlarda daha iyi görünecek şekilde oluşturuluyor. Bunun arkasında da daha basit bir düzen yatıyor. 

Elektrikli araçların etkisi de büyük.

bmw i20

Birçok otomobil markası, elektrikli ve otonom araçlara geçiş sürecinde buna ne kadar uyum sağladıklarını göstermek için yeni bir marka kimliği oluşturmak istiyor. Hâliyle daha modern ve yenilikçi logolar kullanmak istiyorlar. 

Mesela Renault’u ele alalım:

renault logolar

Fransız markası, logosunda önceden daha geleneksel bir tasarım kullanırken; yeni tasarımıyla artık elektrik ve enerji temalarını da yansıtıyor.

Son bir faktör daha var.

peugeot logo

Eski logolar, zaman içerisinde, özellikle de köklü markalar için demode kalabiliyor. Markalar, gençlere de hitap edebilmek ve yeni çağa ayak uydurabilmek için minimalist tasarımlara yöneliyor. Bildiğiniz gibi minimalizm, gereksiz detaylardan arınarak, sade ve öz bir tasarım anlayışını benimsiyor. 

Kaynaklar: 1, 2

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