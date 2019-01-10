Aralık Ayının En Çok Satan(!) Otomobil Markaları Belli Oldu

2018 yılı içerisinde döviz kurunun ani artışı, otomotiv endüstrisini çok ciddi şekilde etkiledi. Artan otomobil fiyatları vatandaşın gözünü korkuturken, otomobil galerilerinin deyim yerindeyse sinek avlamasına neden oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 yılının son ayında hangi otomobil markasının kaç adet satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Buna göre Aralık 2018’de en az satandan en çok satana göre şirketler şu şekilde sıralandı:
Ferrari - 0
- Aston Martin - 1
- Lamborghini - 1
- Bentley - 2
- Smart - 5
- Lexus - 6
Maserati - 11
- DS - 22
- Alfa Romeo - 23
- Porsche - 37
- Ssangyong - 41
- Jaguar - 45
Mitsubishi - 143
- Mazda - 153
- Land Rover - 257
- Subaru - 249
- Mini - 291
- Jeep - 415
- Suzuki - 521
- Citroen - 550
- Kia - 643
Mercedes - 835
- Seat - 973
- Volvo - 1001
- BMW - 1595
- Hyundai - 1963
- Opel - 1974
- Ford - 2009
Audi - 2179
- Skoda - 2630
- Dacia - 2973
- Toyota - 3148
- Honda - 3421
- Peugeot - 3471
Nissan - 3567
- Volkswagen - 6745
- Fiat - 8349
- Renault - 10 624
Aralık ayı toplam satış miktarı: 60.843