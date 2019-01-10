Aralık Ayının En Çok Satan(!) Otomobil Markaları Belli Oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Aralık 2018'de satılan toplam otomobil sayısını ve hangi otomobil markasının kaç adet sattığını açıkladı. Satış miktarları, otomobil piyasasındaki durgunluğu gözler önüne seriyor.

2018 yılı içerisinde döviz kurunun ani artışı, otomotiv endüstrisini çok ciddi şekilde etkiledi. Artan otomobil fiyatları vatandaşın gözünü korkuturken, otomobil galerilerinin deyim yerindeyse sinek avlamasına neden oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 yılının son ayında hangi otomobil markasının kaç adet satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Buna göre Aralık 2018’de en az satandan en çok satana göre şirketler şu şekilde sıralandı:

Ferrari - 0

Aston Martin - 1

Lamborghini - 1

Bentley - 2

Smart - 5

Lexus - 6

Maserati - 11

DS - 22

Alfa Romeo - 23

Porsche - 37

Ssangyong - 41

Jaguar - 45

Mitsubishi - 143

Mazda - 153

Land Rover - 257

Subaru - 249

Mini - 291

Jeep - 415

Suzuki - 521

Citroen - 550

Kia - 643

Mercedes - 835

Seat - 973

Volvo - 1001

BMW - 1595

Hyundai - 1963

Opel - 1974

Ford - 2009

Audi - 2179

Skoda - 2630

Dacia - 2973

Toyota - 3148

Honda - 3421

Peugeot - 3471

Nissan - 3567

Volkswagen - 6745

Fiat - 8349

Renault - 10 624

Aralık ayı toplam satış miktarı: 60.843