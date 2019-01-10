  • Aralık Ayının En Çok Satan(!) Otomobil Markaları Belli Oldu

Otomobil Piyasası Kan Ağlıyor: Aralık Ayının En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu

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Otomotiv Distribütörleri Derneği, Aralık 2018'de satılan toplam otomobil sayısını ve hangi otomobil markasının kaç adet sattığını açıkladı. Satış miktarları, otomobil piyasasındaki durgunluğu gözler önüne seriyor.

2018 yılı içerisinde döviz kurunun ani artışı, otomotiv endüstrisini çok ciddi şekilde etkiledi. Artan otomobil fiyatları vatandaşın gözünü korkuturken, otomobil galerilerinin deyim yerindeyse sinek avlamasına neden oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 yılının son ayında hangi otomobil markasının kaç adet satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Buna göre Aralık 2018’de en az satandan en çok satana göre şirketler şu şekilde sıralandı:

Ferrari - 0

  • Aston Martin - 1
  • Lamborghini - 1
  • Bentley - 2
  • Smart - 5
  • Lexus - 6

Maserati - 11

  • DS - 22
  • Alfa Romeo - 23
  • Porsche - 37
  • Ssangyong - 41
  • Jaguar - 45

Mitsubishi - 143

  • Mazda - 153
  • Land Rover - 257
  • Subaru - 249
  • Mini - 291
  • Jeep - 415
  • Suzuki - 521
  • Citroen - 550
  • Kia - 643

Mercedes - 835

  • Seat - 973
  • Volvo - 1001
  • BMW - 1595
  • Hyundai - 1963
  • Opel - 1974
  • Ford - 2009

Audi - 2179

  • Skoda - 2630
  • Dacia - 2973
  • Toyota - 3148
  • Honda - 3421
  • Peugeot - 3471

Nissan - 3567

  • Volkswagen - 6745
  • Fiat - 8349
  • Renault - 10 624

Aralık ayı toplam satış miktarı: 60.843

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-son-ayin-lideri-fark-atti-turkiye-en-cok-onu-secti-41078927?p=40
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