Otomobil Üreticileri 2019 Yılına Nasıl Başladı?

Bazı firmalar 2019 yılına iyi başlarken bazıları için durum o kadar iyi olmadı. İyi başlayan firmaların başında Tesla gelirken, kötü başlayanların başında da Nissan geliyor.

Büyük otomobil üreticileri yavaş yavaş elektrikli araba üretimine geçmeye başladı. Elektrikli araçların lideri diyebileceğimiz Tesla, bu seneye güçlü başladı. Tesla aynı zamanda cesur bir şekilde seri üretimle alakalı yatırımlar yapmaya başladı.

Bloomberg haberlerine göre geçen seneye göre çok daha iyi durumda olan Tesla, 2019 yılından çok umutlu görünüyor. Satış rakamlarını iki katına çıkarmak da hedefleri arasında.

Tesla, Model 3 ile Amerika pazarında en çok satılan sedanlar listesine girmiş durumda. Tabii bu duruma Amerika’daki sedan araç satışlarının normalde de düşük olması etki etmiş olabilir.

Nissan-Renault patronu Carlos Ghosn, iddialara göre gelirini az göstermek suçundan Japonya’da hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yapılan suçlamalara karşı, ortada bir hata var diyen patron suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor. Japonya’da kendisine ve ailesine iyi davranılmadığını da dile getiriyor.

Infiniti’ye yeni patron geliyor. Nissan’ın Amerika’daki patronu Infiniti’nin patronu olmaya hazırlanıyor. Eski patron yeni fırsatların peşinden gitmek gerekir diyerek görevi bırakmaya hazırlanıyor. Bakalım yeni patron bizlere Infiniti ile alakalı neler sunacak.

Jaguar ve Land Rover cephesine geldiğimizde ise, bu ekibin biraz daha para kazanması gerekiyor. Dizel motorlarla alakalı yaşanmışlıkları, Çin pazarındaki düşük satış rakamları ve Brexit belirsizliği gibi olaylar firmanın gelirlerini oldukça düşürdü.

Ford cephesinde ise teknoloji yatırımları sürüyor. Bloomberg’e yaptıkları açıklamalarda 2022 yılına kadar bütün araçlarımızda hücresel veri ve çağın gerektirdiği bütün teknolojiler olacak denildi. Çağın gerektirdiği teknolojilerden kasıt, araçların çevreyle iletişimleri ve otonom sürüş teknolojileri olacak.