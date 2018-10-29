Hararet, sıcaklığın olması gerekenin çok üzerine çıkması ile ortaya çıkan bir tür arızadır. Peki ya sonrasında ne yapmak gerekir?

Hararet, kısa ve basit olarak motor içindeki sıcaklığın olması gerekenden yukarı çıkarak kaynama noktasına ulaşmasıdır.

Hararet Neden Meydana Gelir?

Aracınızın motorunu soğutmaya yarayan fanlarından birinin bozulması, fanları döndürmeye yarayan müşürünün bozulması, motorda bulunan suyun çevrimini yapan devirdaim pompasının bozulması, radyatör hortumlarının delinmesi sonucu suyun eksilmesi, radyatör kapağının hasar görerek hava girişini kapatması gibi nedenler, aracın hararet yapmasına neden olmaktadır.

Ne Yapılmalı?

Aracın motor ısısının fazlaca artmasının fark edilmemesi üzerine, bir yerden sonra aracın motor bölümünden ve su haznesinden buhar çıkmaya başlar. Bu durum yaşanmadan önce fark etmek de sizin elinizde. Kadranlarda bulunan haraket göstergesinde normalin dışında bir artış görürseniz, aracınızı sürmeye devam etmeyin. Eğer bu artış siz fark etmeden en sona kadar geldiyse otomobilinizi hemen durdurun.

Aracı durdurun ve motorun soğumasını bekleyin.

Motor ancak soğuduktan sonra, radyatör kapağı açılıp su seviyesini kontrol edin.

Kontrol sonrası aracınızın su eksilttiğinize karar verirseniz araç soğuduktan sonra su ekleyin. Bu bir çözüm olabilir.

Eğer sorun çözülmediyse aracınızı hareket ettirmeyin. Bu motorunuza daha da zarar verebilir. Sizin erişemeyeceğiniz yerlerde örneğin hortumlarda bir delik olma şansı yüksektir. Yetkili servis çağırın.

Ne Yapılmamalı?

Yapılan en büyük yanlışlardan biri radyatör kapağını soğuması için açmaktır. İçeride oluşan yüksek sıcaklık ve basınç, kapağı açmanız halince size ciddi zararlar verebilir.

Motorun üzerine su dökmeye kalkmayın. Motor parçaları aşırı sıcak olduğu için bu parçaları çatlatabilir ve motorunuza büyük zararlar verebilirsiniz.