Otomobillerle İlgili Sizleri Çok Şaşırtacak 20 İlginç Bilgi

Otomobillere ve tekerlekli araçlara ne kadar ilgi duyuyor olursanız olun, bu bilgilerin en az birkaçını bilmediğinize eminiz.

Bugün sizler için otomobiller ve otomobil tarihiyle ilgili enteresan bilgileri bir araya getirdik. Eminiz içlerinde daha önce duymadığınız veya sizleri şaşırtacak olan bilgiler mevcuttur. Dilerseniz vakit kaybetmeden madde madde sıralayalım. Otomobillerle İlgili İlginç Bilgiler Dünyadaki her dört araçtan biri Çin'de üretilir.

The Dark Knight'ta Bruce Wayne'in aracı Lamborghini Murcielago'dur. Bu kelimenin anlamı İspanyolca'da 'yarasa' demektir.

'Yeni araba kokusu' hiç de sağlıklı bir şey değildir. 50'den fazla organik bileşikten oluşur ve zehirlidir.

BMW logosu mavi gökyüzünde dönen bir pervaneyi temsil ediyor. BMW'nin uçak üreticisi olarak başladığı dönemden kalan bir logo.

Standart bir arabada ortalama 30.000 parça bulunur. Ortalama olarak bir arabada 914 metre kadar elektrik kablosu vardır.

Maserati Quattroporte'nin egzos frekansı olan 333 Hz, kadınlarda cinsel uyarıya sebep olur.

İlk tasarlanan otomobillerde direksiyon yoktu. Bunun yerine sol tarafını indirdiğinizde sola, sağı indirdiğinizde sağa dönecek şekilde tasarlanan demir çubuklar vardı.

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip yer Tokyo sanılsa da aslında ABD'nin başkenti Washington DC'dir. Senede ortalama 82 saat trafikte bekleme süresi mevcuttur.

Bugün gösterge panosu olarak bilinen paneller, başta at arabalarında sürücüye çamur sıçramaması için icat edilmişti. Bilinen ilk motorlu araç kazası, 1891 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde gerçekleşti.

Chevrolet markasının yaratıcısı Louis Chevrolet, iflas ve kötü çalışma koşulları nedeniyle öldü.

ABD ve Avrupa yasalarına göre elektrikli araçların yapay ses çıkarması zorunludur.

New York'ta gerçekten acil durumlar haricinde korna çalmak trafik cezasına sebep olur.

Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati ve Porshce markaları Volkswagen'e aittir. Dünya genelinde bir aracın ömrünün %95'i park halinde geçer.

Chevrolet, dünyanın ilk otomobil radyosunu üretmiştir ancak dikkat dağıttığı gerekçesiyle o dönem projeyi geri çekmek zorunda kalmıştır.

Son 10 yılın en çok satılan aracı 30 milyondan fazla satılan Toyota Corolla olmuştur.

Hava yastığı yaklaşık 40 milisaniyede açılır ve saatte 30 KM hızında bir çarpma hızına sahiptir.

Toyota, dünyadaki fabrikalarında günde yaklaşık 13.000 otomobil üretir. Ferrari'de ise bu sayı 14. İLGİLİ HABER Daimler, Elektrikli Otomobiller İçin 20 Milyar Euro Yatırım Yaptı

Kaynak : https://seyler.eksisozluk.com/hicbir-isinize-yaramayacak-olmasina-ragmen-sasirtmayi-basaran-otomobil-bilgileri

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