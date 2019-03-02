Teknolojinin ilerlermesiyle birlikte yeni imkanlara sahip oluyoruz. Bu imkanlardan biri de 5G teknolojisi. Yalnızca telefonlarda değil, aynı zamanda otonom araçlarda da kullanılacak olan bu teknoloji neden gerekli ve bize artıları nasıl olacak? Yazımızda sizler için bu soruları cevaplıyoruz.

MWC 2019’da yapay zekadan sonra en çok kullanılan kelime kuşkusuz ‘5G’ydi. Şu anda 5G telefonları yavaş yavaş görmeye başladık ancak 5G kelimesinin kullanıldığı alan yalnızca telefon endüstrisi değil. Son zamanlarda otomotiv sektöründe de fazlasıyla duyduğumuz kelime şu an için meyvelerini vermese de teknolojinin ne zaman geleceği ve nasıl olacağı hakkında soru işaretleri mevcut.

Otonom sürüş fikri atıldıktan sonra sürücüsüz araçların birbirine bağlanmasının gerekliliği de ortaya çıkmış oldu. Bu konuda belirli bir iletişim içerisinde bulunması gereken araçların iletişim hızları da büyük bir önem arz ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni imkanlar ortaya çıksa da araçların bunlara adapte olabilmesi gerekiyor.

Sürekli olabilmek için adapte olmak şart

Otomotiv sektörü devamlılığını korumak istiyorsa yeni teknolojilere adapte olması bir gereklilik değil bir şart. Kullanıcıların (müşterilerin) ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor. Bu sebeple üreticilerin yeni, birbirine bağlı, otonom ve her şeyden önemlisi birbiriyle iletişim halinde olan araçları arz etmesi fazlasıyla önemli.

BMW’de 5G Birliği Projesi Üst Düzey Proje Yöneticisi Dr. Joachim Göthel, teknoloji ve projeyle yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Otomotiv dünyasında ve arabalarımızda (araçların aralarındaki) bağlantı, gelecekteki özelliklerin en büyük yapıtaşı konumunda. Bundan önceki özellikler yalnızca aracın işlevselliği üzerineydi ancak bu devir yavaş yavaş sona eriyor.”

5G teknolojisinden bahsederken yalnızca araçların birbiri arasındaki iletişim hızından bahsetmek de yanlış olacaktır. Hızlı veri alışverişi hızı sayesinde araçlar yalnızca diğer araçlarla değil, çevreleriyle de iletişim halinde olabilecek.

Avrupa, 5G yarışında daha yolun yarısında

5G teknolojisini kullanan araçların geleceği düşünüldüğü zaman tüm ülkelerin bu geleceğe aynı hızda yaklaşmadığını söylemekte de yarar var. Bu konuda geride kalan Avrupa, altyapı çalışmalarını hızlandırarak temposunu artırabilir. Otonom araçların kullanılmasını isteyen bir ülkenin altyapısının kötü olması gibi bir durum da söz konusu olamayacağı için Avrupa’nın vitesi yavaş yavaş artırması gerekiyor.

Otonom araç çağı başlıyor

Otonom araçların eskiden hayal olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. En nihayetinde Jetgiller’de görüntülü konuşmayı görüp “Amma da hayal kurmuşlar. Bu hayatta olmaz” diyen bir nesil olarak görüntülü konuşma teknolojisine inanmasak da hayal kurduk ve şu anda rahatlıkla görüntülü konuşmalar gerçekleştirebiliyoruz. Bundan birkaç yıl önce sürücüsüz araçlar da hayal olarak görülüyordu ancak çok yakın zamanda bu araçlar da asfaltta kendi yerlerini alacaklar.

Yine de bu araçların yollara çıkması için belirli gereksinimler de mevcut. Veri aktarımının kesintisiz ve hızlı olması da bu gereksinimlerden biri. Bu noktada da 5G teknolojisi bir koşul olarak karşımıza çıkıyor.

Kısaca toparlamamız gerekirse Cenevre Otomobil Fuarı, aslında Mobil Dünya Kongresi’nin bir çeşit devamı olacak. Yeni açıklanacak araçlarda 5G teknolojisini göreceğimizi düşünüyoruz. Sizin otomotiv sektöründeki 5G teknolojisinden beklentileriniz nedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.