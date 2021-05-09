Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Nisan dönemini kapsayan üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Otomotiv üretimi, bir önceki yıla göre %28 arttı. Pazarda ve ihracatta ilerleme kaydedildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak – Nisan ayları arasındaki dönemi kapsayan üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini bugün açıkladı. Buna göre yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artış gösterdi. 2021’in ilk dört ayında 415.187 adet otomotiv üretimi gerçekleştirildi. Traktör üretiminin eklenmesiyle bu sayı 470.859’a çıktı.

Benzer bir artış, otomobil üretiminde de görüldü. Dört aylık dönemde 288.211 adet üretim gerçekleşti. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı %69 olarak ölçüldü. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda %69, ağır ticari araçlarda %62 ve traktörde %79 olarak ölçüldü.

Toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre %74 arttı:

Toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre %74 artarak 271.173 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı %69 artarak 204.839 adete yükseldi. Son 10 yıla bakıldığında toplam pazarda %23, otomobil pazarında %30, hafif ticari araç pazarında %6 ve kamyon pazarında %11 artış; otobüs pazarında %33 ve midibüs pazarında %55 oranında azalma görüldü. Otomobil satışlarındaki yerli araç payı %39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı %54 olarak ölçüldü.

Ticari araç üretimi ve pazarında artış görüldü:

Dört aylık süreçte ticari araç üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %52’lik, ağır ticari araç üretiminde %89’luk, hafif ticari araç üretimindeyse %49’luk bir artış görüldü. Toplam 162.976 adet ticari araç üretimi gerçekleştirildi. Ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %93, hafif ticari araç pazarı %88 ve ağır ticari araç pazarı %124 arttı.

İhracatta artış:

Otomotiv ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında %18 arttı ve 339.197 adete ulaştı. Otomobil ihracatındaysa %6’lık bir artış görüldü ve adet sayısı 212.056’ya yükseldi. Traktör ihracatı %110 artışla 8.469’a ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sanayi ihracatı, toplam ihracatta %15’lik payla ilk sıradaki yerini korudu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı, dolar bazında %34 ve euro bazında %23 arttı. Toplam otomotiv ihracatı 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı %18 artışla 3,5 milyar dolar seviyesine, euro bazındaysa 2,9 milyara ulaştı. Dolar bazında ana sanayi ihracatı %30, tedarik sanayi ihracatı %40 oranında arttı.