Borsa İstanbul’dan gelen açıklamaya göre otomotiv sektörü, geçtiğimiz seneye göre %25’lik büyüme göstererek, etkileyici bir kar marjına sahip oldu.

Borsa İstanbul tarafından belirlenen verilere göre ülkemizde faaliyet gösteren 8 dev şirketin 2018 yılı ilk yarısına dair toplam net karı 1 milyar 748 ilyon 743 bin tl ile geçtiğimiz seneye göre %25’lik bir artış yakaladı.

Konun en ilginç yanı ise söz konusu büyümenin baş rolünde kar oranı yükselen 4 şirketin sezonu zararla kapatan 4 şirkete rağmen rakamları arttırabilmesi oldu. Daha basit bir anlatımla: Ford Otosan,Tofaş, Doğuş Otomotiv gibi dev şirketler; açıklanan %25’lik rakamın da ötesinde bir kar artışına sahip.

Bu senenin kar konusunda şansız isimleriyse (31.4 milyon lira)Anadolu Isuzu, (19.9 milyon lira) Karsan Otomotiv ve (6,2 milyon lira) Tümosan gelirleriyle ilk yarıyı zararla kapadı. Söz konusu etkiler, doğal olarak borsada hareketli günler yaşanmasına sebep olmaya devam ediyor.