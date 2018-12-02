Otomotiv Sektöründe İhracat Rekoru Kırıldı

Otomotiv endüstrisi, Kasım ayında çifte rekor kırarak büyük bir başarı elde etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Kasım ayında yüzde 5 artış ile 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, şimdiye kadarki en yüksek Kasım ayı ihracat rakamına ulaştı.

Önceki dönemlerde de ihracat artışı gösteren Otomotiv sektörü Ocak-Kasım döneminde de yüzde 12 artışla 29.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle Otomotiv sektörü, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 28.5 milyar dolarlık ihracat rakamını, bu yılın bitmesine 1 ay kala geride bıraktı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrimizin bu yılı hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracatla kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Binek otomobillerin en büyük pazarı olan İtalya'ya ihracat yüzde 19 azalırken, Amerika'ya ise yüzde 32 azaldı. Buna karşın, Birleşik Krallık'a yüzde 22, İspanya ve Slovenya'ya yüzde 48, Hollanda'ya da yüzde 20 artış gerçekleşti.