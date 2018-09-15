Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2018 ocak-ağustos döneminde, 2017'nin aynı dönemine kıyasla otomobil üretiminde yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı.

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından açıklanan 2018 ocak-ağustos verilerine göre; 2018 ağustos ayında toplam üretimde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 34'lük bir düşüş yaşandı.

2018 ocak-ağustos toplam üretim verilerine göre, 1 milyon 34 bin 97 adet araç üretilerek bir önceki yılın rakamlarının yüzde beş gerisinde kalınmış oldu. Otomobil üretimi verileri ise bu yıl 683 bin 69 adet araç üretildiğini gösteriyor. Toplam pazarda 2018 ağustos ayında, 2017 ağustos ayı karşısında yüzde 53 oranında bir daralma yaşanarak satılan araçların adedi 35 bin 174'e geriledi. 26 bin 976 adet olarak belirtilen otomobil pazarında ise yüzde 51'lik bir daralma söz konusu.

Ocak ağustos toplam pazar verileri ise geçen yılın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 20'lik bir azalmaya işaret ediyor. Yine bu dönemde otomobil pazarı yüzde 19'luk bir azalmaya maruz kalmış durumda.

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından yayınlanan verilere göre, ticari araçlarda 2018 ocak-ağustos döneminde yüzde 3'lük bir artış söz konusu. Hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 2 olurken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 30'luk bir artış meydana geldi. 2017 ocak-ağustos dönemine kıyasla ise ticari araç pazarında yüzde 26, hafif ticari araç pazarında yüzde 28 ve ağır ticari araç pazarında yüzde 9'luk daralmalar kaydedildi.

Pazar daralmasının son 3 yılda yüzde 53 oranında oluştuğu ve ağır ticari araç grubundaki artışın da baz kaynaklı olduğu belirtildi. Ocak-ağustos döneminde otomobil ihracatında yüzde 8 düşüş yaşanırken, adet bazında ise yüzde 4'lük bir azalma görüldü. Toplam otomotiv ihracatı bu dönemde 657 bin 479 adet olarak kaydedilirken, otomobil ihracat verileri ise 573 bin 278 adet olarak açıklandı.