Daimler ailesinden Mercedes-Benz ve otomotiv tedarikçilerinin önde gelenlerinden Bosch'un düzenlediği projeyle otonom taksiler gelecek yıl Kaliforniya'da faaliyete geçecek.

Proje, Kaliforniya'daki üçüncü en büyük şehir olan San Jose'de gerçekleşecek. İnsan etkileşimi olmaksızın kendi kendini sürebilecek olan otonom araçlar, teknik olarak da buna göre geliştirilecek . Daimler şirketi, dört kapılı özel Mercedes S-Class modelinin baz alınacağını belirtirken, üretim versiyonun adaptif hız sabitleyici ve şerit tutma desteği ile birlikte geleceğini açıkladı. Şirket, yeni gelen sürüş pilotu talebi için ise daha fazla teknoloji kullanmayı düşündüğünü belirtti.

Otonom aracın özelliklerinden biraz daha bahsedecek olursak, gövdeye birkaç yeni sensör eklenecek ve çevrenin 360 derecelik görüntüsünü veren dört yeni LIDAR tarayıcı olacak. Aynı şekilde alt tamponlara da daha fazla LIDAR tarayıcı ve kamera eklenecek. Pek çok yeni sensör, aktüatörler ve kontrol ünitelerinin de bulunduğu otonom araç projesi, Almanya ve Kaliforniya'daki Sunnyvale'de bulunan ekipler tarafından ele alınacak.

İnsanların buna nasıl erişeceğine gelince, iki şirkette erişime açık toptan satış yapmıyor. Bunun yerine araçlar, San Carlos ve Stevens Creek bölgelerinde bulunan “seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna” sunulacak. Önümüzdeki on yıl içerisinde ise daha fazla alana hitap edilmesi bekleniyor. Çalışma mantığı ise temelde sıradan bir taksi hizmetine benzeyecek. Araç, kullanıcı tarafından uygulama yoluyla çağrıldığı yere gidecek ve ardından programlandığı hedefe otomatik olarak götürecek.

Projenin 2019'un ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor. Daimler ve Bosch'un hizmette kullanmayı planladığı araç sayısı ise henüz açıklanmış değil.