Otonom Araçlar, Koyu Tenli İnsanları Daha Zor Algılıyor

Görsel işlemeye dayalı yapay zekaları, akıllı telefonlarda ve otonom araçlarda kullanılıyoruz. Bu yazılımlar telefonlarda yüzümüzü tanıyorlar, araçlarda ise yayaları ayırt edip önlem almak için çalışıyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre koyu tenli insanların bu tanıma işlemlerinde dezavantajlı olduğu ortaya çıktı. Peki yapay zeka ırkçı olabilir mi?

Belki Türkiye’de çok konuşulmadı, ancak günümüzün en gelişmiş telefonlarında bulunan 3 boyutlu yüz tanıma sistemlerinin koyu ten rengine sahip olanları daha zor tanımladığı biliniyor.

Şimdi aynı sorun, benzer bir şekilde çalışan otonom araçların sensörleri için de geçerli oldu. Otonom araçların yayaları ayırt eden görsel işleme sistemleri, koyu ten rengine sahip insanları görünce net bir tanımlama yapamadığı ortaya çıktı.

Futurizm’in haberine göre, ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, seçtikleri 8 farklı modeli en yeni görsel işleme yapay zekasıyla test ettiler. Bu sistemlerin benzerleri otonom araçların trafik içerisinde ani kararlar almasını sağlayan tanımlama sistemleri olarak biliniyordu.

Araştırmacılar deneyde kullandıkları objelerin renklerini Fitzpatrick cetvelinden faydalanarak belirlediler. Bu renk cetveli, insanların ten renklerini açıktan koyuya doğru sıralamaya yarıyordu. Yani objeler, insanları temsil ediyorlardı.

Sonuçlara göre söz konusu yapay zeka sistemleri, koyu renkli insanları temsil eden koyu tonlu objeleri daha zor tanımladı. Hem gündüz, hem de gece koşullarında yapılan araştırmalara göre yapay zeka yazılımlarının, koyu tenli insanlar açık tenli insanlara göre %5 daha zor tanıyabildiği ortaya çıkmış oldu.

Peki yapay zeka gerçekten ırkçı olabilir mi?

Bu verilere dayanarak, yapay zekaların ırkçı eylemlerde bulunacağını söylemek imkansız. Günümüzdeki kullanılan yapay zekalar, tek bir iş üzerine uzmanlaşabilen yazılımlardan ibaret. Bir yazılımın veri girdilerine göre kendi iradesiyle karar alması için öz-farkındalık denilen aşamanın geçilmesi şart.

İnsanların öz-farkındalık aşamasını geçmesi, çocukluk yaşlarında gerçekleşiyor. Öğrendiğimiz bilgilerden hareketle kararlar alma yetisine sahip oluyoruz. Bunun arkasında ise son derece karmaşık beynimiz ve kompleks sinir ağlarımız var. Yani yapay zekaların gerçek anlamda ırkçı davranmaları için önce bu kompleks sinir ağlarına sahip olması ve öz-farkındalığa ulaşması gerekiyor.

Görsel işleme dayalı yapay zeka yazılımlarının koyu ve açık tenli insanları farklı başarı oranıyla tespit etmesi ise tamamen sensörlerin çalışma sisteminden, renkleri ayırt etme ve sayısal verilere dönüştürme becerisinin eksikliğinden kaynaklanıyor.