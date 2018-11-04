Otonom Araçlar Yaşam Kalitemizi Artırabilir mi?

Konutların az olduğu bölgelerde otonom araçların kullanılması, daha verimli arazi kullanımında önemli bir potansiyele sahip. Nasıl mı?

Sürücüsüz araç ve kazalarını muhtemelen görmüşsünüzdür. Ancak araştırmalar gösteriyor ki bu araçlar, kullanmakta olduğumuz araçlardan daha güvenli ve tasarruflu. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine göre kazaların yüzde 94'ünden fazlasını insanlar oluşturuyor. Bu otonom araçları kullanmaktan çekiniyoruz evet ama aslında bize daha iyi bir çevre vaad edebileceklerini söyleyebiliriz.

Size biraz altyapısından bahsedelim: Otonom araçları barındıracak ilk önemli hamleler altyapı ve eyalet-ilçe düzenlemelerinde yapılacak düzenlemelerdir. Trafik ışıkları, stop lambaları gibi trafikte bizim güvenliğimizi sağlayan araçlar, yoğun sis ve kötü hava koşullarında maalesef fark edilemeyebilir. Yapılacak olan düzenlemede varolan araç şeritleri otonom araçlara göre düzenlenecek yada bu araçların karışmaması adına yeni bir sanal çevre yapılacak. Ayrıca altyapı için ödenilen vergilerde yeniden düzenlenecek. Otonom araçlar elektrik veya bir çeşit hibrit ile çalışacağından dolayı daha az gaz tüketimi sayesinde gaz vergilerinde düşüş olacaktır.

Daha anlamlı arazi kullanımına gelecek olursak, teoriye göre otonom araçların başlangıçta çoğu ev halkı için uygun olmayacağı ve sadece bir moda devri olarak kalmasıdır. Daha az insanın bu araçlara sahip olması demek; yollarda daha az araç olması ile birlikte fazla bulunan otopark, benzin istasyonları, otogaleri gibi yerlerin yerini konut ve yeşil alanlara bırakmalarıdır. Bu değişim konutlar üzerinde önemli bir yeri olabilir. Mevcut garajları ise depolama veya ek oda gibi kullanmak konutların daha iyi bir yaşam alanı olmasına olanak sağlıyor.

Otonom araçlar inşaat maaliyetinide önemli ölçüde etkiliyor. Her malzeme kontrol, ekipman telimatı, planlama, gönderilme aşamalarını izlemek için bir ekip gerekmektedir. Otonom araçların piyasaya sürülmesi büyük olasılıkla çoğu şeyi otomatikleştirecek ve daha az personele ihtiyaç duyulacaktır. Ek olarak daha az araç ile mevcut ihtiyaca göre yapılan uzun dik binaların, fazla aile yaşamına olanak sağlaması tekrar bir otopark ihtiyacını beraberinde getirebilir. Bu yeni araç park sistemlerinin inşaatının sürmesi, gerekli yasal kuralların oluşması bina başına 25.000 - 50.000 dolar arası bir maaliyet getirebileceğinden projenin tamamlanmaması da söz konusu olabilir.

Sürücülü araçlar tamamen ortadan kalkana kadar biraz daha zamanımız var. Daha hala bilmediğimiz bu teknolojinin etkileri iyiye mi gidecek yoksa kötü mü sonuçlanacak göreceğiz, ancak şunu söyleyebiliriz ki gayrimenkulleri kesinlikle sarsacak.