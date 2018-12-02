Otonom Araçların Sınırlarını Zorlayacak 7 Çılgın Karayolu

Otonom arabalara güç veren teknoloji, yıllar içinde kendini geliştirerek güçlendi. Peki otonom araçlar zorlu yollarda ne kadar başarılı?

Hem teknoloji şirketleri hem de otomobil üreticileri, artık her türlü trafik senaryosunda rahatça kullanılabilecek otonom araçlar geliştirmek için milyar dolarlar harcıyor. Otonom araçların test sürüşlerinde başarılı olabilmesi için çok zorlu yollardan geçmesi gerekebilir.

Peki şimdi kendinizi bir otonom araçta hayal edin ve aşağıdaki yollardan geçtiğinizi düşünün. Ne hissederdiniz?

7. Sihirli Kavşak (Swindon, İngiltere)

İngiltere'deki en çılgın yol kavşağı denildiğinde, Swindon’da yer alan “Sihirli Döner Kavşağı” olarak adlandırılan bu yol akıllara geliyor. Otonom araçlar bu kavşağı doğru algılayabilmek için epey ter dökebilir.

6. Fairy Meadows Yolu (Pakistan)

Uçsuz bucaksız bir uçurumda bulunan ve çakılla serili Fairy Meadows yolu, geçen sürücülerin korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor. Buradan geçen bir otonom araçta meydana gelebilecek en ufak bir hata, sizin binlerce metre uçurumdan aşağıya sürüklenmenize neden olabilir.

5. Meskel Meydanı (Addis Ababa, Etiyopya)

Meskel Meydanı sadece bir yol kavşağı değil, aynı zamanda festivaller ve diğer halka açık toplantılar için bir alan olarak kullanılıyor. Bu meydandan başarılı bir şekilde geçebilmek için otonom araçların kusursuz bir şekilde programlanması gerekebilir.

4. Winston Churchill Caddesi (Cebelitarık)

Cebelitarık, güney İspanya'ya bağlı küçük bir İngiliz bölgesi. Cebelitarık Uluslararası Havaalanı, yılda yaklaşık 5.000 uçuş gerçekleştiriyor. Cebelitarık ile İspanya arasındaki ana yol olan Winston Churchill Caddesi, havaalanı içindeki uçak pistinin tam ortasından geçiyor. Buradan geçen arabalar, uçaklara yol vermek için durmak zorunda kalıyor. Peki bir otonom araç bu uçakları farkedebilir mi?

3. Charles Da Gaulle Meydanı (Paris, Fransa)

150 yıl önce önce inşa edilen bu yol, o zamanlar fazla araba olmadığından pek ilgi çekici olmayabilirdi. Günümüzde ise 12 caddenin kesiştiği bu meydan, tam bir trafik çemberini andırıyor.

2. Taganskaya Meydanı (Moskova, Rusya)

Moskova'nın Taganskaya Meydanı'nda otonom araçlarını test edebilecek bir şirket var mı bilmiyoruz. 6 kavşaktan oluşan bu meydan, günün her saatinde oldukça yoğun.

1. Hanshin Otobanı (Osaka, Japonya)

Osaka'daki bu otoyol, ofis binalarının içinden geçiyor. 1992'de inşa edilen bu yol, binanın tam da gövdesinden geçerek devam ediyor. Otonom otomobil üreticileri, arabalarının yolda giderken kocaman bir ofis binası görünce frenleme sistemlerinin aktif olmayacağını söyleyebilirler mi?