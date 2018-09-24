Koç Holding ve Amerikan Ford ortaklığı olan Ford Otosan'ın Sancaktepe'deki merkezinde geliştirilen Ford F-Vision, yabancı basında büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Elon Musk'ın bu yılın başında tanıttığı Tesla Semi Truck'a büyük bir rakip olması beklenen, hatta birçok özelliği ile Tesla'dan çok daha başarılı olacağı iddia edilen F-Vision gümbür gümbür geliyor. Hannover'de düzenlenen 2018 IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda görücüye çıkan F-Vision büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Tanıtılan F-Vision'ın ilk göze çarpan özelliği 4. seviye otonom bir araç olması. Ford Otosan tarafından, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen araç bu özelliğiyle Tesla Semi Truck'tan ayrılıyor: Nitekim Tesla Semi Truck 2. seviye (yarı otonom) bir araç.

Ford Otosan Genel Müdürü olan ve kamyon konseptinin başındaki isim olan Haydar Yenigün, araçla ilgili şunları söyledi: "F-Vision konsept aracımız gelecek için neler hayal ettiğimizin, hatta daha ötesinde neler üzerinde çalıştığımızın ipuçlarını veriyor. Teknoloji bizim için gelecek demek. Bu teknolojileri yıllardır yatırım yaptığımız Türkiye'nin en büyüğü olan Ar-Ge merkezimiz sayesinde hayata geçiriyor, geleceği şekillendiriyoruz."

Akıllara gelen tek bir soru oluyor elbette: Ford, F-Vision'ı ne zaman asfalta indirecek? Ford Stüdyo Müdürü Ayça Odabaşı, F-Vision'ın 4 yıl içerisinde yollarda olmasını planladıklarını belirtiyor.