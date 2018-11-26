Oturup İzlemek Yerine, Diğer İnsanlara Nasıl Umut Olursunuz?

Bir sabah uyanıp, kendinize ya da varsa çocuğunuza kan kanseri tanısı konduğunu düşünün. Türkiye’de her gün en az iki çocuk ve ailesi, bu trajediyle yüzleşiyor... Daha önce kan kanserini duymuş, hastaları da tanımış olabilirsiniz. Peki o insanlara nasıl umut olacağınızı hiç merak ettiniz mi? Gelin hep birlikte, Türkiye’ye örnek olan Öykü Arin’in öyküsüyle, kök hücre bağışı konusuna yakından bakalım.

Kök hücre tedavilerine ilişkin teknikler geliştikçe, amansız olarak bilinen hastalıkların tedavisi kolaylaşıyor. Buna rağmen hala hayatı tehlikede olan hastalar var. Belki siz, belki en yakın dostunuz, belki eşiniz, belki çocuğunuz... Her an herkesin kan kanseri ve anemi gibi tehlikeli hastalıklara yakalanma riski var. Ayrıca yakalanmıyor olmanız, o hastalıklar için mücadele etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Hala hayatı tehlikede olan hastalar var demiştik; peki neden hala tehlikedeler? Çünkü tedavi olmalarını sağlayacak gönüllü sayısı çok az. Bu nedenle, sağlıklı her bireyin mücadeleye destek olması gerekiyor. Kök hücre bağışı, bu mücadelenin başladığı en önemli nokta. Küçücük bedenlere, sağlıklı bir ömür sunmak hepimizin elinde.

Öykü Arin, belki de tüm hayatınızda yaşamayacağınız kadar ağır bir sorunla mücadele eden, binlerce lösemi hastası çocuktan birisi. Ailesi tarafından yürütülen kampanya ulusal basında geniş yer buldu, sosyal medyada da ilgi görmeye başladı. Facebook’ta açılan “Öykü Arin'e Umut Ol” sayfası, kök hücre bağışının göz ardı edilmemesi gereken bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor.

Öykü bizlere sadece bir sorumluluk hatırlatmakla kalmıyor, insanlığa dair hepimizi umutlandırıyor:

Peki Öykü ve onun gibi nice çocuğa karşı “umut” borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Cevap basit:

Kök hücre bağışı için illa ki bir akrabanızın elzem bir hastalığın pençesine düşmesine gerek yok. Tıpkı kan bağışında olduğu gibi, uyumlu kişilere kök hücre bağışı yapabiliyorsunuz. Bunun için Öykü ve ailesinin yürüttüğü bağımsız kampanyalar olduğu gibi, resmi kurum ve kuruluşlar da var.

Kök hücre bağışçısı olmak, o umut borcunuzu ödemek düşündüğünüzden de kolay:

Kızılay’ın kan alma hizmetleri, ülkenin dört bir yanında kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu merkezlere kan vermek için giderek, kök hücre bağışçılığı için de görüşme yapabilirsiniz. Uygulanacak kısa ve küçük bir test ile Kızılay, kök hücre bağışına uygun olup olmadığınızı değerlendirerek, sizi potansiyel donörler arasında dahil ediyor.

Bir bağışçı olduktan sonra, Öykü Arin ve diğer binlerce çocuğa umut olmak için ilk önemli adımı atmış oluyorsunuz. Ardından eğer uyum sorunu yaşamadığınız bir ihtiyaç sahibi varsa, sizinle iletişim kuruluyor ve başka bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz. Eğer o insan bir çocuksa, gelecekte yüzü her güldüğünde sizin gibi insanları hatırlıyor.

Bilgi alıp, uygulamamak; oturup izlemekten başka bir şey yapmamak yerine gidip bağışçı olmak hiç de zor değil:

Nasıl bağış yapacağınızı öğrenmek, detaylı bilgi alıp bağış merkezlerini görmek için buraya,

Öykü Arin’in artık bu mücadele için sembolleşen Facebook sayfasına ulaşmak ve desteklemek için buraya,

Kök hücre bağışçısı olarak, başka hangi hastalıklara karşı umut olacağınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Umudun olduğu yerde, insanlığın da olduğunu belirtmek isteriz. Bu haberi görüp de bağışçı olmaya karar veren herkese, ihtiyaç sahibi olan çocuklar adına teşekkürü borç biliriz.