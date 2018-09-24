ÖTV İndiriminden Faydalanan Bazı Otomobillerin Yeni Fiyatı

Yeni ÖTV düzenlemesi, pek çok otomobilin hatırı sayılır miktarda indirim almasını sağladı. İşte bazı otomobillerin ÖTV indirimi sonrası fiyatları.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme, kur nedeni ile tırmanışa geçen otomobil fiyatlarının bir nebze de olsa inmesini sağladı. Fiyat indirimleri otomobilden otomobile değişiklik gösterirken, indirimler %6'yı bulup geçebiliyor. İşte bazı otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme sonrası fiyatları. Toyota Corolla 1.6 Life Eski Fiyat: 108.700 TL Yeni Fiyat: 105.100 TL İndirim: 3.600 TL İndirim(%): %3.3 Toyota C-HR Hybrid 1.8 Advance Eski Fiyat: 147.200 TL Yeni Fiyat: 142.350 TL İndirim: 4.850 TL İndirim(%): 3.3 Toyota C-HR Hybrid 1.8 Diamond Eski Fiyat: 174.100 TL Yeni Fiyat: 163.300 TL İndirim: 10.800 TL İndirim(%): 6.2 Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance Eski Fiyat: 175.000 TL Yeni Fiyat: 164.150 TL İndirim: 10.850 TL İndirim(%): 6.2 Toyota Yaris Hybrid 1.5 Spirit Eski Fiyat: 154.000 TL Yeni Fiyat: 144.450 TL İndirim: 9.550 TL İndirim(%): 6.2 Toyota RAV4 Hybrid 2.5 4X4 Eski Fiyat: 330.750 TL Yeni Fiyat: 315.150 TL İndirim: 15.600 TL İndirim(%): 4.7 Mercedes A 200 Style Eski Fiyat: 219.000 TL Yeni Fiyat: 205.399 TL İndirim: 13.601 TL İndirim(%): 6.2 Fiat Egea Easy 1.3 Eski Fiyat: 116.300 TL Yeni Fiyat: 112.400 TL İndirim: 3.900 TL İndirim(%): 3.3 Renault Clio 1.2 Eski Fiyat: 102.650 TL Yeni Fiyat: 99.250 TL İndirim: 3.400 TL İndirim(%): 3.3 Renault Megane Sedan 1.6 Eski Fiyat: 119.900 TL Yeni Fiyat: 115.950 TL İndirim: 3.950 TL İndirim(%): 3.3

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-iste-bazi-modellerin-yeni-fiyatlari-40965773?p=13

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