ÖTV İndiriminden Faydalanan Bazı Otomobillerin Yeni Fiyatı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme, kur nedeni ile tırmanışa geçen otomobil fiyatlarının bir nebze de olsa inmesini sağladı. Fiyat indirimleri otomobilden otomobile değişiklik gösterirken, indirimler %6'yı bulup geçebiliyor. İşte bazı otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme sonrası fiyatları.
Toyota Corolla 1.6 Life
Eski Fiyat: 108.700 TL
Yeni Fiyat: 105.100 TL
İndirim: 3.600 TL
İndirim(%): %3.3
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Advance
Eski Fiyat: 147.200 TL
Yeni Fiyat: 142.350 TL
İndirim: 4.850 TL
İndirim(%): 3.3
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Diamond
Eski Fiyat: 174.100 TL
Yeni Fiyat: 163.300 TL
İndirim: 10.800 TL
İndirim(%): 6.2
Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance
Eski Fiyat: 175.000 TL
Yeni Fiyat: 164.150 TL
İndirim: 10.850 TL
İndirim(%): 6.2
Toyota Yaris Hybrid 1.5 Spirit
Eski Fiyat: 154.000 TL
Yeni Fiyat: 144.450 TL
İndirim: 9.550 TL
İndirim(%): 6.2
Toyota RAV4 Hybrid 2.5 4X4
Eski Fiyat: 330.750 TL
Yeni Fiyat: 315.150 TL
İndirim: 15.600 TL
İndirim(%): 4.7
Mercedes A 200 Style
Eski Fiyat: 219.000 TL
Yeni Fiyat: 205.399 TL
İndirim: 13.601 TL
İndirim(%): 6.2
Fiat Egea Easy 1.3
Eski Fiyat: 116.300 TL
Yeni Fiyat: 112.400 TL
İndirim: 3.900 TL
İndirim(%): 3.3
Renault Clio 1.2
Eski Fiyat: 102.650 TL
Yeni Fiyat: 99.250 TL
İndirim: 3.400 TL
İndirim(%): 3.3
Renault Megane Sedan 1.6
Eski Fiyat: 119.900 TL
Yeni Fiyat: 115.950 TL
İndirim: 3.950 TL
İndirim(%): 3.3