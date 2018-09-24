  • ÖTV İndiriminden Faydalanan Bazı Otomobillerin Yeni Fiyatı

ÖTV Düzenlemesinden Sonra Bazı Otomobillerin Yeni İndirimli Fiyatları

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Yeni ÖTV düzenlemesi, pek çok otomobilin hatırı sayılır miktarda indirim almasını sağladı. İşte bazı otomobillerin ÖTV indirimi sonrası fiyatları.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme, kur nedeni ile tırmanışa geçen otomobil fiyatlarının bir nebze de olsa inmesini sağladı. Fiyat indirimleri otomobilden otomobile değişiklik gösterirken, indirimler %6'yı bulup geçebiliyor. İşte bazı otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme sonrası fiyatları.

Toyota Corolla 1.6 Life

Eski Fiyat: 108.700 TL

Yeni Fiyat: 105.100 TL

İndirim: 3.600 TL

İndirim(%): %3.3

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Advance

Eski Fiyat: 147.200 TL

Yeni Fiyat: 142.350 TL

İndirim: 4.850 TL

İndirim(%): 3.3

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Diamond

Eski Fiyat: 174.100 TL

Yeni Fiyat: 163.300 TL

İndirim: 10.800 TL

İndirim(%): 6.2

Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance

Eski Fiyat: 175.000 TL

Yeni Fiyat: 164.150 TL

İndirim: 10.850 TL

İndirim(%): 6.2

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Spirit

Eski Fiyat: 154.000 TL

Yeni Fiyat: 144.450 TL

İndirim: 9.550 TL

İndirim(%): 6.2

Toyota RAV4 Hybrid 2.5 4X4

Eski Fiyat: 330.750 TL

Yeni Fiyat: 315.150 TL

İndirim: 15.600 TL

İndirim(%): 4.7

Mercedes A 200 Style

Eski Fiyat: 219.000 TL

Yeni Fiyat: 205.399 TL

İndirim: 13.601 TL

İndirim(%): 6.2

Fiat Egea Easy 1.3

Eski Fiyat: 116.300 TL

Yeni Fiyat: 112.400 TL

İndirim: 3.900 TL

İndirim(%): 3.3

Renault Clio 1.2

Eski Fiyat: 102.650 TL

Yeni Fiyat: 99.250 TL

İndirim: 3.400 TL

İndirim(%): 3.3

Renault Megane Sedan 1.6

Eski Fiyat: 119.900 TL

Yeni Fiyat: 115.950 TL

İndirim: 3.950 TL

İndirim(%): 3.3

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-iste-bazi-modellerin-yeni-fiyatlari-40965773?p=13
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