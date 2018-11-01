Yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından fiyatı en çok düşen modelleri sizler için listeledik.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotivde yıl sonuna kadar geçerli olacak ÖTV indirimi yapılacağını açıklamıştı. Buna göre matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da yüzde 50'den yüzde 35'e düşecek.

Pazarın Neredeyse Tamamı 1600cc Altında

Otomobil sektörünün dominant motor hacmine baktığımızda, yüzde 95,89 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller ilk sırada. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmesinin ardından, birçok marka resmi sitesinden fiyatlarını güncellemek üzere kaldırdı.

Mercedes-Benz B180

Fiyatı en çok düşen modellerin başında Mercedes-Benz'in B180 modeli geliyor. ÖTV indiriminden önce 209 bin 300 liradan başlayan bir fiyat etiketi ile satılan model, ÖTV oranının %50'den %35 inmesi ile beraber neredeyse 21 bin TL düştü.

BMW 1 Serisi

Bir diğer premium marka olan BMW'nin 118 modeli, vergi oranlarının değişmesi ile birlilkte fiyatı 20 bin TL'den fazla düştü.

Jeep Renegade

Fiyatı bir hayli düşen diğer bir model ise Jeep Renegate oldu. Renegate, fiyatını neredeyse 18 bin TL azalttı.

Peki, Türkiye'nin En Çok Satan Modellerinde Ne Kadar İndirim Oldu?

Fiat Egea Sedan

Vergisiz fiyat: 40 bin 853 TL

Eski satış fiyatı: 69 bin 900 TL

Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

Yeni satış fiyatı: 62 bin 668 TL

İndirim oranı: 7 bin 232 TL

Renault Megane

Vergisiz fiyat: 63 bin 091 TL

Eski satış fiyatı: 107 bin 950 TL

Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TL

İndirim oranı: 11 bin 168 TL

Volkswagen Golf

Vergisiz fiyat: 74 bin 576 TL

Eski satış fiyatı: 149 bin 700 TL

Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35

Yeni satış fiyatı: 134 bin 730 TL

İndirim oranı: 14 bin 970 TL

Renault Clio

Vergisiz fiyat: 53 bin 331 TL

Eski satış fiyatı: 91 bin 250

Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

Yeni satış fiyatı: 81 bin 810 TL

İndirim oranı: 9 bin 440 TL

Toyota Corolla

Vergisiz fiyat: 40 bin 789 TL

Eski satış fiyatı: 86 bin 900 TL

Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

Yeni satış fiyatı: 77 bin 910 TL

İndirim oranı: 8 bin 990 TL

Artış Bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 yükselmişti, bu yükselişi devlet yaptığı ÖTV indiriminin yıl sonunda artan satış rakamlarıyla mı yakalamayı hedefliyor? Eğer öyle ise bu yıl 650 bin adet olması beklenen yıl sonu satışlarından toplanan ÖTV miktarının gelecek yıl yüzde 15.4 artması için pazarın, gelecek yıl sonunda bu yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek.