ÖTV Düzenlemesi, Otomobil Fiyatlarının Düşmesini Sağlayacak

Cumhurbaşkanı imzası ile yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, matrah limitlerinin yeniden gözden geçirilmesi sayesinde pek çok aracın fiyatında indirim olmasını sağlayacak.

Otomotiv sektörü için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girdi. Matrah limitlerinin yeniden belirlenmesi, pek çok araç için vergi indirimi olmasına ve bu nedenle de araçların fiyatının düşmesine neden olacak.

Karara göre 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yer alan bazı malların ÖTV matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitleri yeniden düzenlendi. Düzenleme neticesinde 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti %52 artırılarak 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limit ise %50 artırılarak 80 bin TL’den 120 bin TL’ye çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre Matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar %45 ÖTV, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar ise %50 ÖTV ödeyecekler. Matrahı 120 bin TL’yi aşan 1600 cc ve altı araçlar ise %60 ÖTV bedeli ile karşı karşıya kalacaklar. Bu durum, pek çok aracın fiyatının birkaç bin TL düşmesini sağlayacak.

1600cc üstü ve 2000cc altı araçlar için de limitler yeniden düzenlendi. Bu segmentteki araçlar için alt limit 114 bin TL'den 85 bin TL'ye inerken, üst limit de 170 bin TL olarak belirlendi. Vergi matrahı 85 bin TL’nin altında olan araçlar %45, 135 bin TL altı araçlar %50, 135 bin TL ve üzeri araçlar %60 ÖTV ödeyecekler.

Matrahı 170 bin TL’nin altında olan araçlar %100, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlar ise %110 ÖTV ödeyecekler. Ayrıca Motor gücü 50kW olan 1800 cc altı elektrikli otomobiller için ÖTV matrahı limiti, motorlu araçlar ile aynı olacak şekilde ayarlandı. Silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar ise matrahı 170 bin TL’ye aşmayan araçlar için %100, aşanlar için ise %160 oldu.