Outlook, Android ve iOS İçin Yeni Bir Tasarımla Güncellendi

Microsoft, Outlook’un Android ve iOS uygulamaları için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni Outlook uygulaması, yeni tasarımı ve simgeleri ile dikkat çekiyor. Microsoft, yenilikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

E-posta hesaplarının, takvimlerin ve dosyaların tek bir yerde birleştirilmesini sağlayan Microsoft uygulaması Outlook’un yeni güncellemesi yayınlandı. iOS ve Android’de kullanılan Outlook uygulaması, güncelleme ile beraber Fluent Design tasarım diline uygun hale getirildi. Outlook uygulaması aynı zamanda yeni, modern simgeleri de deneyimi iyileştirmeyi vadediyor.

Microsoft tarafından geliştirilen Outlook’un mobil uygulaması, kullanıcıların tüm e-postalarını, takvim bilgilerini bir yerde toplamasına, dosyalarını kolay bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyor. Outlook’un mobil uygulaması aynı zamanda, Word, Excel ve Powerpoint entegrasyonu da barındırıyor. Bu şekilde gelen Office dosyaları kolay bir şekilde görüntülenebilirken, gerekli düzenlemeler kolay bir şekilde yapılabiliyor.

iOS ve Android için tasarlanan Outlook’un mobil uygulamasında Outlook, Gmail, Microsoft Exchange, Office 365, Yahoo Mail ve iCloud beraber çalışabiliyor. Ayrıca Outlook’un takvim özelliği ile gününüzü kolayca planlayabilir ve yönetebilirsiniz. iOS ve Android için güncellenmiş Outlook uygulamasına iOS için buradan, Android için buradan ulaşabilirsiniz.