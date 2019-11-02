Hikâye Odaklı Overwatch 2 Resmen Duyuruldu

Blizzard, Blizzcon 2019 kapsamında Overwatch 2 dahil olmak üzere pek çok yeni oyun tanıttı. Bu noktada şirket tarafından paylaşılan teaser ve bir YouTuber'ın yaklaşık 2 saat süren oynanış videosu sayesinde oyuna dair pek çok detayı öğrendik.

Bildiğiniz üzere Blizzard, son dönemlerde yaşanan Hong Kong olaylarından dolayı epey zorlu bir süreç geçiriyordu. Bu zor süreci geride bırakan firma, yıllık bazda düzenlenen en büyük etkinliği olan Blizzcon 2019’u dün itibarıyla başlattı ve önümüzdeki sürece bomba gibi bir giriş yaptı. Diablo IV, World of Warcraft ve Hearthstone’un genişleme paketlerini duyuran şirket, bunlara ek olarak bir de Overwatch 2’yi duyurdu.

Genel olarak Overwatch’ta eksik kalan hikâyeyi bize anlatacak olan bu oyunda yeni karakterler, haritalar, özellikler ve modlar gibi pek çok farklı eklentiyi göreceğiz. Overwatch ve Overwatch 2 oyuncularının berabeber oynayabilecekleri Overwatch 2’nin ilk oyundan en büyük farkı ise hikâye odaklı PVE modları olacak.

Overwatch 2’de iki yeni karakter göreceğiz:

Dün itibarıyla etkinlik alanında YouTuber’lar ve katılımcılar tarafından test edilen oyuna dair iki saate yakın bir oynanış videosu yayınlandı. Hem Blizzard hem de YouTuber’lar tarafından paylaşılan bu videolar sayesinde daha önceden sızıntıları çıkan karakterler Sojourn ve Echo karakterlerinin gelişi de kesinleşmiş oldu. Yine bu noktada Toronto, Gothenburg ve Monte Carlo haritalarının da oyuna ekleneceği biliniyor.

Oyuna dair dikkat çeken bir başka duyuru ise 6v6 olarak savaşılacak olan PvP modu “Push” oldu. Haritanın ortasında büyük bir robotun olduğu bu modda takımların yapması gereken en önemli şey ise robotu düşman bölgesine ulaştırmak. Detayları henüz tam olarak bilinmeyen bu modun oldukça ilgi çekmesi bekleniyor.

Dün itibarıyla başlayan ve 2 gün sürecek olan Blizzcon 2019 etkinliği kapsamında bugün, oyuna dair yeni bilgiler paylaşılabilir. Ayrıca çıkış tarihi henüz bilinmeyen Overwatch 2’nin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.