Yedi Overwatch 2 Karakterinin Görsel Değişimi Ortaya Çıktı

Overwatch 2, yeni hikaye içeriğine sahip geniş kapsamlı multiplayer modunun yanı sıra, Overwatch'taki rekabetçi ortamın sürekliliğini içeren bir devam bölümü olacak. Oyundaki karakterler de görsel olarak yenilenecek. Şimdi de Blizzard yedi karakterin görsel gelişimini paylaştı.

Overwatch 2'nin duyurulması birçok Overwatch hayranında hem karışıklık hem de heyecan yarattı. Yenilikler tam olarak bilinmese de Overwatch 2'de kahramanların görünümlerinin değiştiğini söylemek zor olmaz. Blizzard, Overwatch 2'deki her bir kahramanın görsel olarak yenileneceğini doğruladı. Ayrıca Sojourn gibi yepyeni kahramanlar da eklendi.

BlizzCon 2019'un Açılış Töreni sırasında, Overwatch'ın oyun direktörü bu revizyonların görsel olduğu kadar teknik olduğunu da doğruladı. Blizzard'ın, kahramanların animasyonu ve kişiselleştirmesi için daha büyük planları var. Şimdilik, Overwatch fanları sadece kahramanların orijinal tasarımlarına göre nasıl değiştiğini görebiliyor.

Overwatch 2'nin bir parçası olarak, Blizzard yedi farklı kahramanın görsel geliştirmesini paylaştı. Kahramanlar, Overwatch 2'nin sinematik duyurusunda yer aldı ve görsel değişikliklerin kısmen evrendeki bir zaman atlaması nedeniyle gerçekleştiğini ima etti. Büyük bir zaman atlaması değil, fakat Overwatch hikayesinde kahramanların yeni bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Karakterlerde giysi ve saç değişiyor olabilir ancak şu an için herhangi bir büyük değişiklik yok.

Karakterlerin değişimini gösteren video:

Şu ana kadar sadece yedi karakterin görsel değişimi açıklandı. Bu karakterlerin özel olup olmadığı belli değil. Güncellenen kahramanlar Lucio, Mercy, Reinhardt, Winston, Tracer, Genji ve Mei'dir. Blizzard karakterlerde büyük değişiklikler yapmazken, iki sürüm arasındaki görsel kalitedeki fark çok belirgin bir şekilde görülebiliyor.

Blizzard'ın Overwatch 2 için yaptığı değişikliklerle ilgili olumlu olan şey, görsel geliştirmelerine rağmen her karakterin aynı silüette kalması. Orjinal Overwatch oyuncularının, aynı zamanda yükseltilmiş görsellere sahip Overwatch 2 oyuncularıyla aynı anda oynarken klasik görsellere sahip olup olmayacağı belli değil ancak bu şekilde olursa bile oyun Blizzard'ın detaylara gösterdiği dikkat nedeniyle çok fazla etkilenmeyecektir. Overwatch 2'nin bilinen bir çıkış tarihi yok ancak Nintendo Switch, PC, PS4 ve Xbox One'da piyasaya sürülecek.