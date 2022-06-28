Overwatch 2'ye Sıfırdan Başlamayacaksınız

Blizzard, Overwatch 2'nin piyasaya sürülmesiyle orijinal Overwatch hesaplarına ne olacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre oyuncuların Overwatch'taki tüm bilgileri, olduğu gibi yeni oyuna aktarılacak. Oyundaki rekabetçi seviyesi de direkt olarak ikinci oyuna geçecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ekim 2022'de piyasaya sürülecek Overwatch 2 isimli oyun nedeniyle, orijinal Overwatch'un kapatılacağından bahsetmiştik. Bu durum, oyuncular arasında tartışmalara yol açmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyun direktörü Aaron Keller, bu süreçte oyuncuları bekleyenleri açıkladı.

"Overwatch 2, 4 Ekim'de piyasaya sürülecek ve Overwatch'un yerini alacak!" diyen Keller, bu konunun ne kadar net olduğunu bir kez daha dile getirmiş oldu. Bunun üzerine harekete geçen The Verge, Overwatch geliştiricilerine ulaştı ve sürecin nasıl işleyeceğini sordu. Ekibin yaptığı açıklamalar, oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini giderecek türden.

İlk oyundaki hesaplar, olduğu gibi ikinci oyuna aktarılacak

Overwatch geliştiricilerinin konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Amacımız oyuncu tabanımızı bölmemek ve Overwatch 2'ye geçişi olabildiğince sorunsuz hale getirmek. Bu nedenle, Overwatch 2, 4 Ekim'de oynaması ücretsiz olarak piyasaya çıktığında, mevcut Overwatch yapısının yerini alacak. Oyuncuların Overwatch'da açtığı her içerik, Overwatch 2'deki oyunculara otomatik olarak aktarılacaktır."

Geliştirici ekibin değindiği bir diğer konu da rank yani sıralama sistemi. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isimse oyunun baş sistem tasarımcısı Scott Mercer. Mercer tarafından yapılan açıklamalara göre Overwatch 2'nin piyasaya sürülmesi ile rank sistemi sıfırlanmayacak. Böylesi bir şeyin zaman kaybı olacağından bahseden Scott Mercer, oyuncu seviyelerinin oturması için haftalar, belki de aylar gerektiğini söylüyor. Bu nedenle orijinal Overwatch'taki ranklar, olduğu gibi yeni oyuna aktarılacak.