Müjde: Overwatch, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Olacak

Eğer Overwatch alıp almamakla ilgili aklınızda sorular varsa iyi haberlerimiz yolda.

Overwatch’u oynamak isteyenler bu zamana kadar oyunu almışlardır ancak hala oyunu almayan nadir insanlardansanız sizin için iyi haberlerimiz var. Blizzard, Overwatch’u gelecek hafta altı günlüğüne ücretsiz bir şekilde yayınlayacağını duyurdu.

20 Kasım’da ya da 21 Kasım’ın ilk saatlerinde Overwatch; bilgisayar, Xbox One ve PS4’te tamamen ücretsiz olacak. İndirim 26 Kasım’a kadar devam edecek.

Blizzard, oyunun tam sürümünü ücretsiz olarak sunacağını, tüm karakterlerin, modların ve haritaların da dâhil olacağını söyledi. Ancak bu deneme sürecinde bulunmak için Xbox Live Gold ya da PlayStation Plus üyeliğinizin bulunması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Oyunların deneme sürümleri yayınlandığında genelde akıllarda oluşan bir soru var ki o da “İlerlemelerim kaydedilecek mi?” sorusu. Bu sorunun cevabı ise oyunu satın almak isterseniz, başarılar ve kupalar hariç oyun içerisinde gösterdiğiniz bütün gelişmeler kaydedileceği oldu.

Hâlihazırda Overwatch’a sahip olan oyuncular ise Twitch üzerinden Overwatch yayınlarını izleyerek ödüller kazanacaklar. 20 ve 26 Kasım arasında toplam iki saat Overwatch yayını izleyen oyuncular, üç adet Ashe temalı spreye sahip olacaklar. Yapmanız gereken tek şey Battle.net ve Twitch hesaplarınızın bağlı olduğundan emin olmak.