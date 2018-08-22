Blizzard'ın gözde oyunlarından Overwatch, bu haftasonuna özel ücretsiz oluyor. 3 gün sürecek etkinlikte oyun, PS4, Xbox One ve PC'lerden oynanabilecek.

Bu hafta sonu ücretsiz Overwatch oynamaya ne dersiniz? Blizzard bir başka ücretsiz haftasonu etkinliğiyle PlayStation 4, Xbox One ve PC’lere Overwatch’ı getiriyor. 3 gün sürecek ücretsiz etkinlik ile benzersiz kahramanlarla dolu, eğlenceli Overwatch'ı, konsol ve bilgisayarlarınızdan oynayabileceksiniz!

Blizzard’ın ücretsiz hafta sonu etkinliği, 23 Ağustos sabahı 11’de başlayıp; 23 Ağustos günü 11.59’da sona erecek. Ön-yükleme yapabilecek konsol oyuncularının, ücretsiz etkinlikten yararlanmaları için PlayStation Plus veya Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. PC’de oynamayı planlayanlar, etkinliğin başlamasıyla birlikte oyunu Battlenet’ten indirebilecek.

Ücretsiz haftasonu etkinliği, Overwatch severler ve daha oynama şansı yakalayamamış olanlar için 3 günlük bir fırsat sunuyor. Birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı Overwatch, Ağustos ayının başında Yaz Oyunları'nı getirerek Overwatch severleri oldukça mutlu etmişti.